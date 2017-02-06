在储藏室藏匿6个婴儿的尸体：温尼伯女子被定罪

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曼尼托巴省法院星期一（2月6日）裁定42岁的Andrea Giesbrecht藏匿婴儿尸体的6项罪名成立。每项罪名最高可判2年有期徒刑。

主审法官汤普森说，法庭肯定这6个婴儿都是Giesbrecht所生，而且出生时仍然活着。6个婴儿中有5个男婴，1个女婴。她把尸体藏在储藏室的目的是不想让别人知道他们的出生。由于腐烂程度过高，六个婴儿的死因已经无法查出。

储藏室是被告向温尼伯U-Haul公司租来的。2014年10月20日，该公司的职员在清理时发现了婴儿尸体。Giesbrecht在同一天被起诉，但拒绝认罪。

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此案在2016年4月开庭后受到全国关注。控辩双方都请到专家出庭作证。辩护律师布罗德斯基表示，这是他经手过的最奇特的案子。

（RCI with CBC）

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