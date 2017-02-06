曾以灰狗巴士斩首案震惊全国：李伟光申请解除所有限制

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2008年在长途巴士上砍下邻座乘客头颅的加拿大华人李伟光是罕有的因精神病被免除刑责的例子。过去几年来，他一直在接受治疗。一开始住在和监狱无异的精神病院，逐步获得行动自由。去年终于获准在遵守一些规定的条件下住在精神病院外。现在他正在申请解除这些规定，获得完全自由。

这些规定包括每年接受一次精神评估，让治疗他的医护人员知道他的住处，受到服药监督等等。如果他的申请被批准，他就不必继续遵守这些规定，但是可以自愿接受监督和治疗。星期一出庭作证的一位心理医生表示相信李伟光会自愿继续接受治疗。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 受害者的母亲Carol de Delley。 © Radio-Canada/Karen Pauls

李伟光现在已改名为Will Baker。此前他每一年都顺利通过评估，被认为重新犯案的可能性极低。但是受害者麦克林的母亲德戴利一直极力反对让李伟光重获自由。她星期一再度发声，表达她的反对。

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