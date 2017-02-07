22难民冒零下20度严寒从美国偷渡加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚过去的周末，有22位难民申请者冒着零下二十多度的严寒，躲开大路、经过积雪覆盖的农田从美国偷渡进入加拿大。

加拿大广播公司记者报道说，加拿大皇家骑警证实，星期六有19名、星期日有3名难民申请者在加拿大与美国的边界Emerson关口附近偷渡进入加拿大。

Emerson边境检查站距离马尼托巴省首府温尼伯约1百公里。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Emerson边检站附近的农田成为偷渡者的最爱 © Ron Boileau/CBC

为能进入加拿大真是拼了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿麦德Farhan Ahmed是这22名周末偷渡进入加拿大的难民中的一员。阿麦德告诉记者说，从美国越界进入加拿大的12公里行程非常困难，在寒冷的冬夜行走让他脚趾和手指都失去了感觉。他们这一行中还有小孩，大人都受不小孩就更艰难了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最后他们打了911求救电话，加拿大警察很快赶到，将他们带到附近加拿大边境检查站有暖气的屋子里才使他们免于冻僵。在那里，边检站的官员让他们填写了难民申请表格。

索马里难民阿麦德

阿麦德说他在索马里一个小镇长大，父亲是当地的官员；他父亲三年前被谋杀，他是家里的长子，有人威胁说他将是下一个被杀的人；为了让妻子和三个小孩能过上安全的生活阿麦德决定逃亡，他途径巴西、委内瑞拉、哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥，最后在2014年10月份抵达美国。

阿麦德先是被美国当局关在美国南部德克萨斯的拘留所，后来被转到美国北部布法罗的拘留所。他在拘留所期间向美国政府申请难民身份。但在2015年2月份阿麦德被告知他的难民申请被美国当局拒绝、他将被递解出境。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但美国当局不知怎么把文件搞错了，结果他没有被遣送出境、而是被监视释放；释放后他在俄亥俄州居住，并找到卡车司机的工作，不但养活自己的妻子和孩子，还向美国政府纳税。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿麦德以为从此他可以在美国定居下去了，结果却是美国移民局官员最终发现阿麦德应该被遣送出境却还没有被遣返，于是找到俄亥俄州阿麦德的住处，可那天阿麦德正好在外面开车送货。

阿麦德知道美国移民局要遣返他之后，原来想再尝试向美国政府提出难民申请，但很快发生美国总统特朗普签署总统令禁止来自7个穆斯林国家的公民进入美国的事情。阿麦德知道他已经不可能在美国得到合法的移民身份，于是决定北上加拿大寻求和平稳定的生活。

马尼托巴跨宗教移民理事会的执行主任察哈尔女士 © Tyson Koschik/CBC

马尼托巴跨宗教移民理事会的执行主任察哈尔Rita Chahal女士说，过去几个月从美国步行越界进入加拿大马尼托巴省的难民申请者数量猛增，仅1月份这一个月他们的组织就帮助40位难民申请者开始了申请难民的程序。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安全第三国协议

但从美国来加拿大申请难民的第三国公民却面临一个很大的问题，这就是加拿大与美国在2004年签署生效的所谓安全第三国协议Safe Third Country Agreement。

这个协议规定，来自第三国的难民申请者只能在加拿大和美国这两个国家中首先入境的国家申请难民；如果向另一个国家申请难民，则会被遣返回首先入境的国家。

换句话说，像阿麦德这样先入境美国的索马里公民，要申请难民的话只能在美国申请，因为美国已经是安全的国家；如果想来加拿大申请难民，则加拿大边检局官员会拒绝阿麦德入境、并把他遣送给美国。

这就是为什么阿麦德等难民申请者要在美国乘车到离加拿大边境差不多5公里的地方下车，然后徒步走过积雪覆盖的农田越境进入加拿大境内，然后再向加拿大当局提出难民申请；因为根据加拿大的难民法规，任何已经在加拿大土地上的外国人都有向加拿大政府提出难民申请、并得到公平听证的权利。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国总统特朗普签署了禁止7个穆斯林国家民众入境进入美国的总统令之后，加拿大一些学者、律师、政界人士、学生、慈善组织人士呼吁加拿大联邦政府废除、或者暂停执行加拿大和美国之间的这一所谓安全第三国协议。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada