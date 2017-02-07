班芙自然保护公园百年来首次见到野牛

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以风景如画著称的加拿大阿尔伯塔省境内的班芙自然保护公园Banff National Park已经有一百多年没有见到过野牛的踪影；现在野牛又出现了，不过不是自然出现的，而是从几百公里之外的Elk Island National Park运过来的。

直升机在把装野牛的集装箱吊运到班芙自然公园 © Johane Janelle/Parks Canada

加拿大广播公司记者 Lisa Monforton报道说，这16头野牛中多数是口龄两岁的怀孕母野牛。上个星期，工作人员先将这些野牛装进集装箱，用拖车运到班芙自然保护公园，然后再用直升机吊运到班芙自然保护公园东部山麓的天然草场。

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拍摄的视频显示，当集装箱的门被打开后野牛们活蹦乱跳的跑了出来。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 野牛们似乎挺喜欢它们在班芙公园的新家 © Johane Janelle/Parks Canada

加拿大公园局的计划是，2017年这16头野牛将先在班芙公园东部的天然草场生活，每头野牛脖子上都有无线电项圈、以便监测。到2018年夏天会将这些野牛放入班芙自然保护公园东侧山麓1200平方公里的山区，让它们真正融入大自然环境自由的生活。

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