乱：政府发薪少发让人愁、多发也让人愁

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加拿大联邦政府把几个不同的政府雇员薪金发放系统统一到被称为“凤凰 Phoenix”的政府雇员薪金发放系统后一年多来错误百出，成千上万的政府雇员不是工资严重少发就是薪金被大幅度多发。

加拿大广播公司记者Valérie Ouellet报道说，截至到去年年底联邦政府给超过2.6万名政府雇员多发了高达6860万加元的工资，只有2230万加元多发的工资被收回。

根据联邦政府的内部文件，有至少7千1百名政府雇员被多发的工资超过2千加元，多发工资超过1万加元的政府雇员超过1千9百人，被多发工资超过2万加元的政府官员人数是592人，多发工资超过5万加元的有27位雇员，最多的超发工资案例是给一位雇员一次性发放了至少66万2千加元的报酬。

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有一位不愿透露姓名的政府雇员告诉加拿大广播公司记者说，从去年5月份开始他的银行账户在发薪日经常收到两、三个工资存款，虽然他通知了政府有关部门，但多发工资的情况直到最近才停止，累计已经给他多发了4万加元薪酬。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 公共服务部副部长 Lemay要多得工资的人主动上报 © Justin Tang/Canadian Press

追回多发工薪的工作并不容易。首先是有1800万加元多发的工资发给了已经离职的前政府官员；其次是多发的工资同时也扣除了公共退休金和工会会费等，追回多发工资意味着要向多方索要多发的钱。

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