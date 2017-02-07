油价涨，加拿大去年12月贸易顺差近10亿

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加拿大统计局星期二（2月8日）出来的新数据显示，2016年12月加拿大出现了9.23亿加元的贸易顺差

统计局说，去年12月，出口增加了 0.8%，进口增加了1% （主要是飞机和工业机械的进口有所增长），但由于石油价格回升，弥补了进出口的差距，并把整体贸易额推入了顺差。

蒙特利尔银行BMO的经济学家Jennifer Lee表示，去年的11月和12月连续两个月出现贸易顺差，这是自2014年中期以来的第一次。

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2016年12月，加拿大出口了价值85亿加元的能源产品，为2014年11月以来的最高月度数据。

从全年的角度来看，2016年加拿大的贸易逆差为261亿加元，比2015年的逆差增加30多亿。

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（RCI with CBC）

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