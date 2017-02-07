手机账单月上2万！加拿大客户抱怨电信公司掌控不严

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Jesse Janssen 是加拿大温哥华市的一位急诊医生，去年9月，他接到了 Telus 公司寄来的手机费用账单，打开一看，吓了一大跳，平常每月的账单大约67加元，而去年8月的账单居然高达$ 24,225.80。

他说，我惊呆了，不敢相信自己的眼睛。

电话丢了没马上报告

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Jesse Janssen 告诉加拿大广播公司的记者 Sophia Harris，自己去年7月去美国芝加哥度假，在一个高档酒店参加了一个私人派对，派对后发现电话没了，于是告诉了酒店，让酒店的清洁员工帮助寻找，但并没有马上向电信公司报告手机丢了。

他说，自己当时认为手机掉到了酒店的什么地方，早晚会找到，并没有想到是被偷了，因此等了两个星期没结果，才向电信公司报告。

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而他更没想到的是，在手机丢失的这两个星期里，漫游的费用直线上升，显然，偷了电话的人破解了他手机的密码，然后就开始滥用。

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Jesse Janssen © Jesse Janssen

抱怨电信公司掌控不严

Jesse Janssen 与 Telus 进行联系，说明情况，并说自己没有批准漫游费用的额外增加，要求取消这笔巨额账单，但遭到了拒绝。

Telus说，我们有证据证明，你同意了增加额外的漫游费用。

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显然，同意大增漫游费的，是假冒Janssen 的小偷。

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短信回复“Yes”

加拿大电信业的有关规则规定，为了保护客户避免费用失控，如果漫游的额外开支达到100加元，通信供应商就必须“切断”漫游，只有在获得客户同意的情况下，才能继续。

加拿大广播电视和电信委员会（CRTC）在2013年推出了上述规定 （（ Wireless Code）。

但问题在于，有不少手机通信公司，拿到手机的人只需对公司发的确认短信回复一个“是”，就算是批准了，不需要提供身份证明。

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从2.4万降到 1千2

© Darryl Dyck/Canadian Press

在多次交涉后，Telus 公司作出了妥协，同意把Jesse Janssen 的漫游费从2.4万降到1,224加元。

Telus告诉CBC新闻部，作出这一妥协属于“善意姿态”，因为 Janssen 没有及时报告手机的丢失，也有责任。

对此，尽管 Janssen 还是不那么乐意，但最终决定支付$ 1,224 加元。

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规定存在缺陷

在有了这番不愉快的经历后，Janssen 表示，CRTC 需要对有关的规定进一步明确，只有帐户的持有人才可以批准增加漫游或数据的超额费用，而且必须提供相应的身份证明。

他说，我的例子清楚地说明了这一规定的缺陷，无论是谁，拿着电话输入了“Yes”就算数了，真令人难以置信。

这个星期，CRTC正在举行一个听证会，复审并探讨如何加严电信业的有关规定。

（RCI with Sophia Harris/CBC）

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