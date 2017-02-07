改来改去：加拿大政府考虑是否把领老年金的年龄再改回到 67岁

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这个星期，加拿大财政部长比尔·莫尔诺 （Bill Morneau）的经济顾问委员会出台了一系列建议，呼吁联邦政府加倍努力来促进经济。

在该委员会提出的方案中，一项是建议自由政府重新考虑把领取老年保障金 （ Old Age Security ）的年龄定为65岁的决定。

该委员会说，政府应该“重新校正和提升”领取老年保障金OAS 和加拿大退休金CPP的年龄，以跟上加拿大社会老龄化和人口寿命延长的现实。

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加拿大的前任政府- 保守党政府曾经宣布把有资格领取OAS的年龄从65岁提升到67岁，但自由党政府上台后取消了这一计划，又把门槛降回到 65岁。

现在，财政部长比尔·莫尔诺并不排除进行重新考虑的可能。

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他说，我们应确保考虑到未来所面临的的人口变化的挑战。

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（RCI with CBC）

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