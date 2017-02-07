为什么年轻人对华人社区活动没兴趣？采访林雯

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一个族裔社区就像一个大家庭，有什么活动的时候，走出来应该是有老有少，尤其是像春节这样的重要节日。但是华裔专栏作者和社区活动人士林雯注意到，华人社团组织的节庆活动一成不变，让年轻人提不起兴趣。她星期二（2月7日）就此接受了本台采访。

林雯说，华人社团组织节日活动，总是在一个比较大的餐厅或宴会厅包场，每年都是同样的人上台致辞，同样的团体表演歌舞，然后吃饭，抽奖。她说，华人社区领袖孜孜不倦地服务社区多年，应该肯定。但是他们的观念和思维和这个社会脱节。因此这类活动中，除了义工和表演节目的小朋友，基本上看不到25-35岁这个年龄段的年轻人。

林雯认为，要吸引他们，不仅要改变活动的形式，而且要让他们参与筹划。现在的情况是，华人社区组织一个活动，委员会成员的平均年龄一般都在65岁以上。他们不了解年轻人的想法，做出的方案一定是和年轻人脱节的。

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在加拿大价值观的框架之下与各种分歧共存

两代人之间的冲突并不是华人社区唯一的分歧，也不是华人社区独有的分歧。林雯说，穆斯林社区也有年轻人和老年人之间的观念冲突。华人社区除此以外还有来自各省的人，或信教与不信教的人之间彼此看不顺眼。但这是很正常的。只要大家都以遵守加拿大价值观为共同利益和共同目标，社区的声音本来就应该是多元化的。

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谈到穆斯林社区，林雯说她的“网黑三人组”这个月底将去一个中东餐馆拍视频，邀请两位穆斯林社区的年轻人，以中东饮食文化为切入点，谈谈穆斯林文化和加拿大主流文化的冲突。

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采访林雯录音：

林雯简介：幼年随父母从南京移民到加拿大，2014年曾经选密西沙加教委，以微弱差距败选。在Hoffington Post，加国无忧和社区报发表专栏“林妹妹有话说”，并组成“网黑三人组”在Youtube上发表时评。

相关链接：网黑三人组谈拜年

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