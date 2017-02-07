不知不觉反了特朗普：伊朗裔加拿大雕塑家作品入选纽约现代美术馆展览

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

纽约现代美术馆（MoMa）上个星期推出一个包括八件作品的小型展览。被选中的作品是该馆的馆藏，其作者的原籍国都在特朗普的中东七国入境禁令上。美术馆的一份声明表示，这个展览意在坚持自由和接纳的理念。

CBC记者Zulekha Nathoo报道说，在众多抗议中，MoMA表达立场的方式比较安静，以至于入选展品之一的作者，伊朗裔加拿大雕塑家塔纳沃里（Parviz Tanavoli）完全不知道这件事，直到一个朋友把相关的网页链接发给他。

塔纳沃里今年79岁，住在温哥华。虽然在不知情的情况下被拉进了一个抗议活动。但他表示很欣赏美术馆的举动，并且很高兴能为被禁七国的艺术家发声。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

塔纳沃里是目前在世的最重要的中东裔雕塑家之一。纽约现代美术馆这次展出的是他在1964年创作的青铜雕塑“先知”。

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada