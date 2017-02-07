养儿育女不容易：加拿大保守党领袖候选人希尔建议减轻新生儿父母负担

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保守党领袖竞选人之一安德鲁.希尔（Andrew Scheer ）提出，减少休育儿假的父母们的交税负担，“让新生儿的父母们有更多的选择”。

他的竞选班子星期二（2月7日）发布的声明说，育儿本是幸福的经历，但是抚养一个婴儿带来的费用和一方父母停职在家照顾孩子减少的收入会带来巨大的压力。因此希尔建议，休育儿假期间领取的相关补贴不算在需交税的个人收入内，并提高育儿假期间可以领取的工资额度。

根据希尔竞选班子的计算，这项政策将每年给联邦政府增加5亿到6亿加元的支出。

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保守党通常提出的政策主要是减少支出。目前还不知道希尔提出的这项竞选纲领在保守党内会获得多少支持。

（RCI with CBC）

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