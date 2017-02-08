加拿大饮食失调意识周：不要歧视胖人

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时装杂志上的超瘦模特，社交媒体上近乎完美的形象 … 人们对体型的苛求，也导致了社会对胖人的歧视。

在这个星期加拿大饮食失调意识周 （Eating Disorder Awareness Week ）来临之际，加拿大广播公司采访了健康领域的一些专家，专家们说，社会对胖人的歧视只能给他们增加健康上的风险，人们应该以更好的方式来支持那些饮食失调的人。

体型歧视与健康风险

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斯科特·卡恩（ Scott Kahan ）医生是约翰·霍普金斯·彭博公共卫生学院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）的教授，同时担任美国体重与健康国家中心的主任，他说，在加拿大、美国和世界上的许多地方，人们对体型的期待都是要非常瘦，胖人在社会中感到的羞辱，会导致他们的血压升高，应激激素水平升高，从而增加了健康上的风险。

卡恩说，已经有两项研究表明，歧视胖人，反而会使他们增加暴饮暴食的风险，增加在饮食上的情绪化，更不想去锻炼，增加其过早死亡的可能性。

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反作用

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长期来存在的一种误解是，让胖人对自己的体型感到羞耻，能够刺激他们去减肥，从而改善健康，但专家们说这是不准确的，歧视可以带来相反的效果。

一位胖人说，每次看到那些经过修版的照片，看到瘦得不可能再瘦的人，我意识到自己不属于那个年轻、好看、有吸引力的群体，而是属于另外一个群体，总是被人嘲笑，被人冷嘲热讽，被人羞辱，这一切，反而让我更想去吃食品。

詹妮弗·米尔斯（Jennifer Mills）是加拿大多伦多约克大学 （ York University）的心理学家，进行过有关身体形象和饮食行为的一系列实验。

米尔斯说，她和她的研究团队发现，令人惊讶的是一个结果是，让有肥胖问题的人阅读有关减肥的文章后，他们对自己的感觉会更糟，并不能改变他们对食品的欲望。

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她说，有研究结果表明，媒体对肥胖和超重的大批特批，很可能对胖人没有什么帮助。

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禁止体型歧视

Jill Andrew © CBC

加拿大安大略省妇女吉尔·安德鲁 （Jill Andrew）曾经做过一个有关妇女和美容的博士论文，并在安大略省组织过请愿活动，要求在安大略省的人权法案中加上新的一项，即禁止基于体型的歧视，目前在马尼托巴省、阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省都出现了类似的请愿活动。

安德鲁说，社会对胖的人一直有歧视，小的时候，亲戚们就告诉她应该去减胃，最近她生了病，要做紧急手术，在手术台上时，听到了医护人员对她身体脂肪的冷言冷语。

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斯科特·卡恩医生表示，如果真想帮助有肥胖和体重超重问题的人，无论是家人还是朋友，不要总是提供各种各样的 “咨询”，而是要表示同情，给予真正的支持。

（RCI with CBC）

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