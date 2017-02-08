公司领福利：联邦给庞巴迪3.7亿加元贷款

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庞巴迪是加拿大的大公司，主要在飞机、火车制造领域经营。庞巴迪曾经是盈利稳定的企业，但在打入中型客机制造领域后烧钱太多，不但盈利严重受损，甚至连运营资金都出现了困难。

在魁北克省政府一年前向庞巴迪注资10亿美元换取公司股份之后，魁北克省政府和庞巴迪公司都要求加拿大联邦政府也拿出10亿美元帮助庞巴迪渡过难关。

现在，特鲁多的自由党政府终于在金援庞巴迪方面做出了决定。

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联邦政府科技和创新部长贝恩斯宣布提供贷款决定 © CBC

加拿大新闻社报道说，星期二晚上加拿大联邦政府的科技和创新部长贝恩斯和交通部长加尔诺在魁北克蒙特利尔庞巴迪公司的一个飞机制造厂宣布，联邦政府同意向庞巴迪公司提供3亿7千2百50万加元的无息贷款，贷款期限4年。

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这笔贷款只有三分之一会被用于庞巴迪公司的烧钱项目C系列中型客机，而三分之二的大头将被用于推出新型私人客机环球7000的项目。

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庞巴迪公司为了减少由于研制C系列中型客机带来的亏损，不得不在过去几年削减了1万4千5百个工作职位。

庞巴迪公司说，到去年11月份为止，已经收到购买360架C系列中型客机的确认订单。

虽然这3.7亿加元的注资比庞巴迪公司索要的10亿美元少了差不多三分之二，但仍然引起加拿大纳税人维权组织的批评，该组织认为这是政府在用纳税人的钱向大公司提供福利。

RCI with CP、CBC

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