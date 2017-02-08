女性想怀孕这两件事不要干

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许多想怀孕却怀不上的女性应该先看看自己是否经常上夜班、上班时是否要从事抬重物等体力活，因为医学研究显示，上夜班和上班时干体力活可能不利于怀孕。

加拿大广播公司报道说，近年来已经有多项研究显示女性上夜班会影响体内生物钟的运行，进而增加患高血压、心血管病和乳腺癌等癌症的风险，现在美国哈佛大学的一项研究又显示，女性上夜班还会降低怀孕的机会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 哈佛大学研究员 Audrey Gaskins © CBC

负责此项研究的哈佛大学研究员Audrey Gaskins说，研究人员对在波士顿不孕症诊所求医的473位平均年龄35岁的女性进行了观测，结果发现190位在工作中需要抬、举重物的女性不但卵巢中的卵子数量少，而且成熟卵子的数量更少于从事非体力工作的女性；而缺乏成熟卵子是导致女性不孕症的主要原因。

卵子数量低于正常水平的情况也同样出现在上夜班的女性中。

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不过Audrey Gaskins指出，她的研究只是显示了上夜班和干体力工作与卵子、成熟卵子数量低的伴生关系，并没有证明其中有因果关系存在；她希望今后能够对干体力活或上夜班的不孕女性在改干非体力活和上白班后是否会导致卵巢内成熟卵子数量增加的问题进行研究。

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