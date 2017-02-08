Photo Credit: Marco Di Lauro/Getty Images

越来越多加拿大家庭自愿“一胎化”，移民成人口增长主力

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 8 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局星期三（2月8日）公布的2016年人口普查结果，目前加拿大总人口为35151728人，比上一次（2011年）人口普查时增加了5.9%，增长率为G7国家之首。但是三分之二的增长来自移民。

加拿大人口学家道格.诺里斯在接受加拿大广播公司新闻部采访时介绍说，人口增长最快是在西部地区，尤其是阿尔伯塔省，增长率为11.6%，几乎是全国平均增长率的两倍。

卡尔加里14.6%的增长率在全国城市中名列第一。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
卡尔加里14.6%的增长率在全国城市中名列第一。 © Brian Burnette/CBC

本次人口普查的数据是在去年5月收集的，下半年阿尔伯塔省因失业率上升造成的人口流动没有计算在内。在过去两年中，阿省经济因油价下跌受到重创，但是从2011年到2016年5月，该省仍然是全国唯一一个在人口组成的三个部分都有强劲增长的省份。这三个部分是移民，省际人口游动和出生率。

东部人口增长最慢，其中新不伦瑞克省人口减少

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加东大西洋四省是全国人口增长最缓慢的地区。最好的是爱德华王子岛省，增长率也在2%以下。新不伦瑞克省的人口减少了0.5%。尽管幅度不大，但却是本次人口普查唯一一个人口减少的加拿大省份。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加东四省人口增长率
爱德华王子岛：1.9%

纽芬兰省及拉布拉多地区：1%

新斯科舍省：0.2%

新不伦瑞克省：- 0.5%

安大略省仍然是全国人口最多的省份（1340万）。但是该省的人口增长率已经连续两次在人口普查中低于全国平均水平。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

越来越多的加拿大家庭自愿“一胎化”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

越来越多的加拿大育龄妇女选择只生一个孩子，或者根本不要孩子。2016年人口普查显示目前加拿大的生育率仅为1.6。比较特殊的是努纳武特地区，出生率达到2.9，导致其人口增长率甚至超过阿尔伯塔省，总人口也首次超过育空地区。

要保持人口的稳定和自然更替，生育率必须达到2.1，即平均每个女性养育2.1个孩子。加拿大的生育率达到这个标准是四十多年前的事了。加拿大瓦涅家庭研究所负责人斯平克斯说，尽管现在还是有一些加拿大家庭有五、六个孩子，但是没有孩子的家庭越来越多，小家庭逐渐成为主流模式。

© iStock

生育率下降的原因：生育晚，费用昂贵

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个世纪60年代，加拿大妇女生第一个孩子的平均年龄是22岁，而现在是30岁甚至更晚。越来越多的女性选择推迟建立家庭、养育后代。斯平克斯说，生第一个孩子越迟，生育期就越短。另外，30岁以后，怀孕也不像年轻时那么容易。

他们在今天不会有出生的机会
加拿大前总理让.克雷蒂安的母亲一共生过19个孩子（其中10个夭折）。出生于1934年的让是第18个。

加拿大著名歌手赛琳娜.迪翁出生于1968年，有13个哥哥姐姐。

另一个原因是养育孩子的费用，从托幼费用到大学学费，这笔巨款让许多家庭打消要第二个孩子的念头。莱斯布里奇大学的人口学家麦克丹尼尔补充说，养育孩子不仅需要投入金钱和时间，而且需要母亲（和越来越多的父亲）在事业上做出牺牲。

移民自1999年起就是加拿大人口增长的主力

2016年人口普查显示，加拿大三分之二的人口增长来自移民，三分之一来自出生率。如果目前的趋势持续下去，自2031年起，加拿大80%的人口增长要靠移民。加拿大统计局说，如果不保持一定数量的移民接收，老龄化和生育率低将使加拿大的人口将在二十年后接近零增长。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大人口分布
加拿大66% 的人口居住在距离加美边境100公里以内的地区。

安大略省人口超过全国总人口三分之一（38.3%），西部四省人口略低于三分之一，魁北克省人口略低于四分之一。东部四省人口仅占全国总人口6.6%。

（RCI with CBC and CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会越来越多加拿大家庭自愿“一胎化”，移民成人口增长主力国际、经济加拿大政府贷款庞巴迪 3.7亿，巴西投诉 WTO经济缺钱花，38%加拿大人提前支取退休储蓄社会多伦多为什么出现黑人女孩杂志经济公司领福利：联邦给庞巴迪3.7亿加元贷款健康女性想怀孕这两件事不要干政治养儿育女不容易：加拿大保守党领袖候选人希尔建议减轻新生儿父母负担国际、艺术与娱乐不知不觉反了特朗普：伊朗裔加拿大雕塑家作品入选纽约现代美术馆展览社会为什么年轻人对华人社区活动没兴趣？采访林雯社会、科技手机账单月上2万！加拿大客户抱怨电信公司掌控不严

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Le REM traversera un dépotoir de déchets dangereuxFillon engage la lutte pour sa survie politiqueInterdiction d'entrée aux États-Unis : le décret de Trump en cour d'appelLu Chan Khuong tente à nouveau sa chance comme bâtonnièreIsabelle Charest chef de mission à PyeongchangRemontée historique des Patriots et de Tom Brady au Super BowlUne femme battue perd un œil et poursuit son ex-conjoint pour 275 000 $Des universitaires visés par le décret Trump se tournent vers le QuébecUn homme accusé de triple meurtre à Gatineau demande une remise en libertéLa Turquie arrête 750 personnes pour des liens allégués avec l’EI
Russian opposition activist found guilty of embezzlementTax time could bring more problems for troubled Phoenix pay system, opposition MP says'We leave those jobs for women': Boys, men not adapting to changing job market'It's unfair': HMV rewards points now worthless as retailer shuts down businessLooking for fentanyl: Should the government be able to open your letters?'You're seeing how callous they are': Ottawa spent a fraction of promised money on First Nations healthSyria rejects Amnesty International's report of mass hangings as untrueAsylum seeker who walked across border denied refugee statusHomicide charges too difficult to prove in Andrea Giesbrecht case, experts sayHe believed he'd qualify to end his life in Canada — instead he left Ontario to die in a foreign country