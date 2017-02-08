越来越多加拿大家庭自愿“一胎化”，移民成人口增长主力

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根据加拿大统计局星期三（2月8日）公布的2016年人口普查结果，目前加拿大总人口为35151728人，比上一次（2011年）人口普查时增加了5.9%，增长率为G7国家之首。但是三分之二的增长来自移民。

加拿大人口学家道格.诺里斯在接受加拿大广播公司新闻部采访时介绍说，人口增长最快是在西部地区，尤其是阿尔伯塔省，增长率为11.6%，几乎是全国平均增长率的两倍。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 卡尔加里14.6%的增长率在全国城市中名列第一。 © Brian Burnette/CBC

本次人口普查的数据是在去年5月收集的，下半年阿尔伯塔省因失业率上升造成的人口流动没有计算在内。在过去两年中，阿省经济因油价下跌受到重创，但是从2011年到2016年5月，该省仍然是全国唯一一个在人口组成的三个部分都有强劲增长的省份。这三个部分是移民，省际人口游动和出生率。

东部人口增长最慢，其中新不伦瑞克省人口减少

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加东大西洋四省是全国人口增长最缓慢的地区。最好的是爱德华王子岛省，增长率也在2%以下。新不伦瑞克省的人口减少了0.5%。尽管幅度不大，但却是本次人口普查唯一一个人口减少的加拿大省份。

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加东四省人口增长率 爱德华王子岛：1.9% 纽芬兰省及拉布拉多地区：1% 新斯科舍省：0.2% 新不伦瑞克省：- 0.5%

安大略省仍然是全国人口最多的省份（1340万）。但是该省的人口增长率已经连续两次在人口普查中低于全国平均水平。

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越来越多的加拿大家庭自愿“一胎化”

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越来越多的加拿大育龄妇女选择只生一个孩子，或者根本不要孩子。2016年人口普查显示目前加拿大的生育率仅为1.6。比较特殊的是努纳武特地区，出生率达到2.9，导致其人口增长率甚至超过阿尔伯塔省，总人口也首次超过育空地区。

要保持人口的稳定和自然更替，生育率必须达到2.1，即平均每个女性养育2.1个孩子。加拿大的生育率达到这个标准是四十多年前的事了。加拿大瓦涅家庭研究所负责人斯平克斯说，尽管现在还是有一些加拿大家庭有五、六个孩子，但是没有孩子的家庭越来越多，小家庭逐渐成为主流模式。

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生育率下降的原因：生育晚，费用昂贵

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上个世纪60年代，加拿大妇女生第一个孩子的平均年龄是22岁，而现在是30岁甚至更晚。越来越多的女性选择推迟建立家庭、养育后代。斯平克斯说，生第一个孩子越迟，生育期就越短。另外，30岁以后，怀孕也不像年轻时那么容易。

他们在今天不会有出生的机会 加拿大前总理让.克雷蒂安的母亲一共生过19个孩子（其中10个夭折）。出生于1934年的让是第18个。 加拿大著名歌手赛琳娜.迪翁出生于1968年，有13个哥哥姐姐。

另一个原因是养育孩子的费用，从托幼费用到大学学费，这笔巨款让许多家庭打消要第二个孩子的念头。莱斯布里奇大学的人口学家麦克丹尼尔补充说，养育孩子不仅需要投入金钱和时间，而且需要母亲（和越来越多的父亲）在事业上做出牺牲。

移民自1999年起就是加拿大人口增长的主力

2016年人口普查显示，加拿大三分之二的人口增长来自移民，三分之一来自出生率。如果目前的趋势持续下去，自2031年起，加拿大80%的人口增长要靠移民。加拿大统计局说，如果不保持一定数量的移民接收，老龄化和生育率低将使加拿大的人口将在二十年后接近零增长。

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加拿大人口分布 加拿大66% 的人口居住在距离加美边境100公里以内的地区。 安大略省人口超过全国总人口三分之一（38.3%），西部四省人口略低于三分之一，魁北克省人口略低于四分之一。东部四省人口仅占全国总人口6.6%。

（RCI with CBC and CP）

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