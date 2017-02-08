缺钱花，38%加拿大人提前支取退休储蓄

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蒙特利尔银行 BMO 最近进行了一项网上调查，发现有 38% 加拿大人提前从注册退休储蓄计划 RRSP 中拿钱。

调查显示，在那些提前支取 RRSP 的人中，30% 的人说这样做是为了买房子，超过 20%的人表示是为了支付日常生活费用，18% 的人表示是为了偿还债务。

加拿大广播公司报道说，若在71岁以前从 RRSP 中提取资金，只有两种情况可以不受“处罚”，一种是根据政府的“ Home Buyer’s Plan”，提款用于买房首付，另一种是根据政府的“终生学习计划 LLP，提款是为了上学。

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若不属于这两种情况，从注册退休储蓄计划 RRSP 中提前取款，政府会有税务上的“惩罚措施” 。

（RCI with CBC）

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