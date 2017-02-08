加拿大政府贷款庞巴迪 3.7亿，巴西投诉 WTO

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加拿大政府刚刚宣布将向庞巴迪公司提供无息贷款 3.725亿加元，一天后，星期三（2月8日），巴西政府向世界贸易组织提出正式投诉。

巴西外交部在一份声明中说：“巴西认为，加拿大的补贴人为地影响了该领域（航空航天）的国际竞争，与加拿大在 WTO 中的义务不符”。

巴西还称庞巴迪在 2016 年已经获得了至少25亿美元的来自政府的支持。魁北克省政府曾对庞巴迪公司的C系列喷气机项目注资10亿美元，而魁省最大的退休基金 – Caisse de dépôt et placement du Québec 也对庞巴迪的铁路业务投资了15亿美元。

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巴西说，已经根据世界贸易组织的争端解决体系提交了与加拿大磋商的请求，未来几周内两国将商定谈判的时间和地点。

路透社报道说，发生争端的国家有 60天的自行磋商解决时间，若没有达成协议，则将由一个专家小组来帮助世贸组织作出裁决。

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（RCI with CBC）

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