身手不凡的加拿大警察：一段警察加入街舞的视频爆红网络

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上个星期天夜里，安大略省德拉姆地区警局的辛格警官被派到奥沙华市中心去处理街头斗殴。他赶到现场，却发现被误认为正在挨揍的人是在跳舞，围着他的人不是暴徒，而是安大略大学工学院的学生，正在拍摄视频。辛格首先四下检查，确定一切正常后，加入了舞蹈。

视频被上传后，这位洒脱的警官舞者很快变成了网红，视频点击率迅速蹿升：

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制作视频的是多伦多的Vivid Media公司。该公司老板之一盖瑞.玛萨鲁当时也在现场。他在接受CBC记者Alexandra Sienkiewicz采访时说，看到两辆警车从不同方向开过来把他们夹在中间，大家都心里一惊，以为这下要有麻烦了。没想到出现神转折，和警察大哥切磋了一番舞技。

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辛格在加入警界以前就爱跳舞，曾是德拉姆学院舞蹈团的成员。他在接受CBC 采访时说，我们警察也是有业余爱好的啊，并不是穿上了警服就只会抓坏蛋了。他希望此事能够有助于警民之间的良性互动。

这并不是加拿大警察第一次温馨出场。去年四月，新斯科舍省的加拿大皇家骑警制作了一段载歌载舞的视频，提醒公众遵守一项交通法规。

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（RCI with CBC）

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