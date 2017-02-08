银行调查：超过三分之一的加拿大人等不到退休就花退休储蓄

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根据加拿大蒙特利尔银行最近的一项调查，38%的加拿大人提前动用退休储蓄（RRSP）。这个比例比去年的同类调查上升了4个百分点。而且相当一部分人表示并没有把钱再存回去的打算。

CBC记者Pete Evans,报道说，在提前动用RRSP的人当中，将近三分之一表示他们有充分理由这样做，例如买房子。但是超过五分之一的人表示是为了生活花销，另有不到五分之一的人是为了还债。

加拿大人在第一次买房时可以从退休储蓄中提出2万5千加元用作首付，另外如果重返校园修全日课程的话，也可以提取RRSP用作学费。RRSP在当初购买时免除了个人所得税。买房和上学这两种情况，只要按比例定期返还，都不需补交税。但是日常开销和还债并不是加拿大税务局接受的理由，为此需交纳的惩罚性的“代扣所得税”可高达30%。

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加拿大人提前动用的RRSP数额也有所增长，平均每人为17213加元。

（RCI with CBC）

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