多伦多为什么出现黑人女孩杂志

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多伦多市新出现了一个由黑人女孩写稿、供黑人女孩阅读的刊物，名字叫BGM Black Girls Magazine，每半年出版一次。

阿奈特.巴奇拉-奥卡弗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 多伦多黑人女孩杂志创办人奥卡弗（右一） © Martin Trainor/CBC

这一杂志的问世与阿奈特.巴奇拉–奥卡弗Annette Bazira-Okafor有直接的关系。

加拿大广播公司记者萨西亚纳珊 Lakshine Sathiyanathan报道说，阿奈特.巴奇拉–奥卡弗的女儿已经9岁了，她带着女儿去市场购物时，女儿总喜欢翻阅交款柜台前摆放的杂志；杂志有时装、饮食、社交、旅游等方方面面的内容，但却几乎没有反映黑人女孩生活的内容。

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精神食粮

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阿奈特.巴奇拉–奥卡弗说，她虽然对多伦多杂志市场如此缺乏面对黑人女孩的文章一点不感到吃惊，但她不想让自己的女儿再经历这样缺乏精神食粮的问题；觉得自己应该行动起来干些事情，尽自己的所能改变这一局面。

阿奈特.巴奇拉–奥卡弗当时想到的办法很简单，既然杂志架子上没有供黑人女孩阅读、没有描述她们心声和经历的杂志，为什么不让黑人女孩自己动手写文章、画图画、出杂志呢？这才是第一手的生活体验和真实的心声吐露；对于读者来说，当黑人女孩打开这样的杂志，看到里面画的是黑人女孩、讲的是黑人女孩，这会让黑人女孩子们觉得自己受到了重视，感到了自己存在的价值。

黑人女孩子们为BGM杂志自己写文章、自己编辑 © Martin Trainor/CBC

9岁的黑人女孩阿格巴克瓦Chisom Agbakwa的理想是长大以后当个律师。她说多伦多市场上现有的杂志“太白”了，净是白人的照片、讲的净是白人的事情；她参加编写黑人女孩杂志就是要与其他的黑人女孩交流，互相鼓励、互相促进，尽自己的所能推动黑人和白人真正的平等。

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女孩子们自办杂志

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黑人女孩杂志中有不少插图和连环画 © Martin Trainor/CBC

一个星期六的下午，10个黑人女孩坐在多伦多郊区Vaughan的图书馆Civic Centre Resource Library的红色沙发上，畅所欲言的讨论2017年6月份要出版的黑人女孩杂志应该怎么搞，应该有什么样的文章、连环画和插图。

有的女孩说，可以写她们假期刚刚去过的尼日利亚和阿拉伯联合酋长国的见闻，可以写她们的理想和长大以后想干什么，可以在连环画中创造一个黑人女孩小超人，等等。

乐在其中

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12岁的黑人女孩布维吉萨Kamara Bwejesa在学滑冰，她想写文章说学滑冰不容易，关键是遇到困难不要退缩、就像在人生道路上要敢于克服困难一样。

布维吉萨的母亲说，自从女儿参加了黑人女孩杂志的写作工作后，她己经看到女儿身上发生了可喜的变化；女儿变得开朗、活泼、也愿意和人接触了，特别是显得自信心增强了。

黑人女孩杂志的组织者阿奈特.巴奇拉–奥卡弗说，为杂志写稿和编辑稿件，这让女孩子们的阅读和写作能力也增强了。

自掏腰包

阿奈特.巴奇拉–奥卡弗现在是自己掏腰包印刷出版这多伦多黑人女孩杂志BGM；从去年6月份创刊后一年两次出版，在多伦多及附近郊区的图书馆免费供人选取阅读。

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阿奈特.巴奇拉–奥卡弗的目标是为该黑人女孩杂志BGM找到赞助者，并将6个月出版一期改为三个月出一期。

RCI with CBC

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