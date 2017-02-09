加拿大外长：将在北美自由贸易协定谈判中采取主动

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加拿大外长克里斯蒂亚•弗里兰德表示，如果重新开始谈判北美自由贸易协定，加拿大会采取主动，加拿大和美国一样，都希望能得到比以前更好的协议。

“善于防守是好的，但最好的防守时有力的进攻”，弗里兰德在美国首都华盛顿告诉记者，“加拿大一定会采取有力的进攻姿态，而且加拿大善于这样做”。

弗里兰德访问华盛顿是为加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普将于下周一举行的会晤作铺垫。她星期三与美国新任外长提勒森会晤。她告诉记者，提勒森对于美加两国的经济关系有非常深刻的认识，她认为这有利于加拿大。

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虽然美国总统特朗普誓言要重新谈判北美自由贸易协定，但因为特朗普提名的的商务部长Wilbur Ross和贸易代表Robert Lighthizer还有待国会批准，所以现阶段谈判并没有开始。

上星期五，弗里兰德与加拿大汽车工业的代表会谈；本周一，她又与伐木业代表会谈，以了解这两个极有可能成为谈判目标的行业从业人员的意见。

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