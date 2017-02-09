魁北克省移民的失业率降到10%以下

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加拿大移民的失业率一向比当地人高。但是魁北克省移民的失业率2016年降到了10%以下，其中来自北非马格里布地区的移民的失业率下降幅度更大。

自2012年以来，该省移民的失业率一直保持在11%上下。新移民（定居此地五年以下）的失业率更是高达18%。但是《责任报》从魁北克省移民部获得的数据显示，在2015-2016年，移民整体的失业率降到了9.8%，新移民的失业率降到15.1%。

失业率下降幅度最大的是来自北非马格里布地区的移民，从17.3%减少到11.5%，降了将近6个百分点。

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这当然是好消息。但是魁北克研究所负责人米娅.亨希在接受《责任报》记者Isabelle Porter采访时指出，移民的失业率仍然比魁北克本地人高出3个百分点，这个差距比其他省份大，尤其是安大略省和BC省。

另外，移民权益团体的莱克比尔.凯拉蒂说，新增的职位未必都是好工作。许多移民接受和他们的本行无关的工作。他们宁愿打零工也不愿意靠社会福利生活。凯拉蒂所在的SIMO是一个协助移民找工作的公益组织。他说，95%前来求助的移民都有本科或本科以上学历。

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魁北克省移民部长凯瑟琳.维尔也表示，在承认移民学历方面还有许多工作要做。

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（RCI avec Le Devoir）

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