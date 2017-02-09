男性想再就业，是否可考虑女性占优势的行业？

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乔瓦尼•达芬只会干一种工作——焊接。现在，46岁的他在电焊工这个行业已经三年没有找到工作了，而且他对找到电焊工的稳定工作已经越来越不报希望。

他的情况并非绝无仅有。现在，许多男性占优势的行业正在消失，使一些只懂一门手艺的男性无奈地处于失业状态。有人认为，这些男性并没有学会如何根据现实情况进行调整，争取再就业。

从传统上讲，采矿、油气开采、种植小麦和汽车制造都是男人的工作。但过去十年来，这些行业都处于走下坡路的状态。在加拿大，光是过去4年，制造和农业部门就流失了将近7万个工作岗位。

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多伦多怀雅逊大学商业学教授吉拉尔德•施瓦茨 © CBC

“对从事某些行业的男性来说，找工作越来越困难”，多伦多怀雅逊大学的商业学教授吉拉尔德•施瓦茨介绍说，“找工作越来越困难是因为适合于他们的工作正在逐渐消失。”

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但与此同时，女性占大多数的行业却在不断扩张，但男性却并没有被这些行业吸引过去。

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过去四年来，加拿大的卫生保健和社会服务行业新增了将近20万个职位。但在2016年，只有10%的注册护士和12%的卫生护理助理是男性。

施瓦茨说，这是一种社会文化现象，人们仍然认为，他们应把这些工作留给妇女干，男人不干这些工作。

工资差距是一种障碍

人们很少下功夫去吸引男性从事这些职位的工作或者招募他们加入培训计划，但或许更大的障碍是工资上的差距。

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“许多女性职业的工资都不高”，施瓦茨说，“如果你丢了高工资的工作，你不会想去干工资差很多的工作。在就业市场我们仍然存在工资歧视。”

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根据加拿大统计局的最新数据，包括全职和兼职工作，女性的工资只有男性的66.7%；而对于全职工作而言，女性的工资是男性的72%。

中学教师约翰•梅森 © CBC

一个男童的问题

施瓦茨认为，男童和男性需要开始思考替代性的职业方案，否则，这会对整个性别造成大问题。实际上，男性就业比女性难，或许从青少年时期就出现苗头了。而且这一现象并不限于加拿大。经合组织2012年的报告显示，在每一个经合组织国家，15岁的男童在数学、阅读或科学方面的基本能力都不如女童。

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在密西沙加一所中学教12年级学生的教师约翰•梅森就认为，这是一个男童问题。

“男童和女童在教育成果上有差距，而且这一差距正在扩大。你可以说，男童的教育水平在下降，这对他们来说不是一个好趋势，对整个社会来说也不是一个好趋势。”

梅森介绍说，现在男童占辍学学生的70%，从小学到中学，女童的表现都比男童要好。这种情况有待改变。

中学男生 © CBC

什么是男性的工作？

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梅森说，他感到关切的是男童并没有向女性占大多数的行业转移。

“你可以看到，那种动手的劳工工作，许多男性喜欢从事的典型工作正在消失。我们正在变成一个越来越自动化的世界。更为重要的是，我们必须让男童加入这些领域。”

梅森说，多年来，人们一直努力鼓励女童从事传统上男性占优势的行业，比如警察、消防和技术；同样，人们现在也应该鼓励男童从事护士、老年人护理或幼儿教育等女性占优势的工作。

这种观念上的转变对于年轻人来说似乎容易一些，但对于年长一代，似乎不那么容易。比如在一开始提到的达芬，他就表示，他将会努力增强自己的工作技能，但却不会离本行太远。

RCI with CBC

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