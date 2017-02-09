因为放弃选举改革 特鲁多总理失宠于千禧一代

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加拿大广播公司网站发表了专栏作家罗宾•尤尔贝克的文章。文章认为，加拿大总理贾斯汀•特鲁多正在失去年轻的千禧一代的支持。

文章说，因为放弃选举制度改革，特鲁多在年轻一代心目中的光环正在退色。上星期，特鲁多政府放弃改革选举制度的消息传出后，当许多年老的投票者喃喃自语，“同样的老自由党人”时，35岁以下的年轻投票者却因为自由党政府明显的违背诺言的行为而生闷气。生闷气还不算，他们在社交媒体上发表评论，表示以后再也不选自由党了。一些人甚至更进一步，发起并签署请愿书，向议会议员发电子邮件或写信，以表明自己的反对意见。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 激辩中的特鲁多与哈珀 © CP / Andrew Vaughan

这些年轻人的热情令人瞩目，但却并不令人惊讶。对许多年轻投票者来说，斯蒂芬•哈珀代表的是一帮表情木然，反科学、反大麻、反基础设施和反变革的人。而特鲁多恰恰相反，他谈论气候变化、女权主义、投资于基础设施和吸食大麻。特鲁多和这些年轻人当时知道的联邦政治完全不同。而且特鲁多还发誓要彻底改革这一切。他们信任特鲁多，投票给他并让自由党在议会占多数议席。

但现在他们发现，特鲁多并没有太大不同。虽然自由党在2015年曾表示，“我们致力于确保2015年的选举将是最后一次通过得票最多者当选的选举制度进行的选举。但他们现在却完全违背了诺言。虽然人们可以辩论，自由党是否从一开始就真的想要改革选举制度，但很明显，自由党放弃改革选举制度是因为他们认识到，各方无法就实施符合自己口味的选举制度达成一致意见。

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这又是成功政客玩熟的老把戏，做出模糊的，受人欢迎的承诺，并假装努力实现诺言。而且，违背诺言总是越早越好。

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