越境者越来越多，快招架不住了：曼尼托巴省边境小城召开紧急会议

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曼尼托巴省边境小城埃莫森星期四（2月9日）下午举行紧急会议，讨论如何应对徒步越境者越来越多的问题。与会者包括当地居民，市政官员和边境保安人员。

埃莫森虽然在行政区划上被称为“地方城区”，但只有七百多居民。它和美国明尼苏达州及北达科他州接壤，周围是大片田地。2016-17财政年度的头三个季度中，有403个难民申请人徒步穿越加美边境，出现在埃莫森。而仅仅在两年前，一整年也只来了68人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 埃莫森附近的田野。夏天这里也许是远足的好地方。 © CBC News

埃莫森市政委员克里夫.克莱顿在接受CBC采访时说，上个星期六（2月4日）一天就来了19个人。一些居民急得来找他。内陆平原地区冬季酷寒，加上风寒指数的气温能降到零下35摄氏度。在这样的天气里长途跋涉是很危险的。居民们最担心的是，早上起来发现自家地里躺着被冻死的人。

去年十二月，两个加纳男子在严寒中步行了好几个小时，在快到埃莫森时迷了路。幸亏一个卡车司机救了他们，但两人还是因冻伤失去了大部分手指。

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许多居民向市政当局要求增派加拿大皇家骑警和边境服务署人员，加强边境地带的监视和巡逻。

越来越感到焦头烂额的市政当局向联邦政府求助。在星期三下午的议会辩论中，总理特鲁多表示对此事非常关切，并强调加拿大应该“用合适的方式”接纳难民，同时保护加拿大边界。

（RCI with CBC）

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