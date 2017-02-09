加东人，快备好雪铲：美东暴风雪今晚来敲门

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正在席卷美国东部地区的暴风雪将在星期四（2月9日）晚间进入加东大西洋沿岸省份。在新布伦瑞克省，南部的降雪在明早以前可能达到30到40公分，同时伴有强风，造成能见度下降。CBC气象专家布伦南.艾伦无奈地开玩笑说，今年的冬天完全不理土拨鼠的天气预报。

从中部向北，降雪量逐渐减少，新布伦瑞克省会弗雷德里克顿市及周边地区将有20到30公分降雪。紧随暴风雪而至的强西北风将会带来低温天气。

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爱德华王子岛省将有20公分降雪，星期五早上的强风可达到每小时100公里。新斯科舍省也接到了暴风雪预报。

加东四省中位置最靠北的纽芬兰省尽管降雪量不大，天气情况却更加复杂：冻雨，时速最高可达到130公里的暴风，沿海在星期五早上涨潮时分有大浪，可能引起水灾。

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加拿大气象预报部门建议加东居民取消不必要的出行。蒙克顿机场和弗雷德里克顿机场都有航班被取消，机场提醒乘客出发前最好先查询航班信息。

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（RCI with CBC）

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