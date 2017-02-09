别人的剩饭也好吃：一些BC省大学生的反浪费活动

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BC省维多利亚大学的一些学生自今年年初起成立了一个“吃剩饭”的团体，定期去学校食堂清理托盘，把别人吃剩下的食物整理一下，自己吃，也免费请别的同学吃，同时组织关于食物浪费的讨论。

这个团体名叫“Vulture Culture”（意即兀鹫文化）。该团体的成员在接受CBC记者Jean Paetkau采访时表示，他们不碰有汤汁的和看上去明显被咬过的食物。薯条是最容易入手的选择。面食和沙拉也不错。

对于连看到华人用自己的筷子分吃一盘菜都不习惯的西方人来说，吃别人的剩饭需要克服一定的心理障碍。但是团体成员塞莫斯说，吃进病菌的风险其实没有一般人想象的那么大。

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不过，安大略省圭尔夫大学食品科学系的马西莫.马克恩却替这些学生感到担心。他说，有些疾病是通过食物传染的，别人吃过的东西有可能带病菌。

现在，塞莫斯等人正在争取在学校食堂里设一张固定的分享食物的桌子。他们在Facebook上开了账号，发布活动通知并刊登照片。那些“洗劫”托盘得来的食物，至少在照片上看还是很诱人的。

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（RCI with CBC）

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