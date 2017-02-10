加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四，加拿大航空公司在多伦多、蒙特利尔和温哥华公布了“新装”，包括加航的飞机和工作人员的制服，在传统象征性的红白两色的格局中增加了黑色。

加航所有300架飞机很快将披上新装。飞机的机尾、引擎和腹部是黑色的，醒目的红色枫叶标志仍将位于其尾翅。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加航客服人员的服装 © Air Canada

这使加航似乎回归到24年前的外观。当时尾翅上的枫叶标志外就有一个红色圆圈，后来红色圆圈被去掉，但现在又回来了。

加航飞机机身上的“Air Canada”原来是红色的，现在变成了黑色。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加航工作人员的新制服也融入了更多的黑色。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加航维修和地勤人员的新装 © Air Canada

展示新装的头三架飞机将立即投入使用，其余新装飞机将在适当的时候投入使用。

加航目前正更新其飞机，于近期购入了23架新的波音787客机，2019年还要再购买14架。加航还从庞巴迪购买了至少45架C系列客机。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada