高中生这么喝酒不醉才怪

高中生这么喝酒不醉才怪
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加拿大一些高中生旅游项目问题多多

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 10 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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除了夏天假期之外、三月份是加拿大学校放一个星期读书假的时候，许多家长为自己上高中的孩子支付高额费用，参加旅游公司举办的出国游活动；这些家长们以为自己的孩子参加海外游活动有助于他们了解外国的风土人情、并在相对落后的墨西哥、多米尼加和古巴这样的国家做些义工。

S-Trip公司说不让酗酒但做起来却是另一回事

S-Trip公司说不让酗酒但做起来却是另一回事 © YouTube

父母出钱换麻烦

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但这些父母们不知道的是，一些负责组织这样出国游活动的旅游公司却在放纵这些未成年的高中生酗酒、打架和追逐女孩。

加拿大广播公司记者格里菲斯Megan Griffith-Greene 和阿格罗 Charlsie Agro报道说，多伦多一个专门经营年轻人出国游活动的旅游公司Student Trip是两位高中老师在1976年创立的；在2001年，该公司改名为S-Trip公司。S-Trip2011年被加拿大经济杂志Canadian Business magazine评为加拿大增长最快的公司之一。

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S-Trip公司的市场推销口号是了解世界、开心、安全；说公司选用富有经验的工作人员全程陪同和监管高中生的海外旅行活动。

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CBC市场天地节目组调查

加拿大广播公司英语电视台市场天地 Marketplace节目组的调查显示，虽然S-Trip公司收取的费用比其他旅游公司安排到同一个旅游度假地、同样时间、住同样酒店的旅游费用要高出一倍，但其提供的服务却并非像其宣传的那样是“安全第一”。

比如，在一个知名的旅游网站上定7月份到古巴旅游的套餐项目每人花费不到1千加元，而参加S-Trip公司同一时间到同一古巴旅游度假地的旅游团却要每人交1955加元。

喝得醉醺醺再下海去游泳能安全吗？

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喝得醉醺醺再下海去游泳能安全吗？ © YouTube

参加过这样S-Trip海外旅游团的高中生们在社交媒体上公布的帖子和视频显示，高中生们一杯接一杯的酗酒、喝醉酒后打架、爬电线杆、抓住女孩揉乳摸腚、在女孩乳房上画画，等等。

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那些比高中生年龄大不了几岁的团导们不但放纵未成年的高中生们喝酒、而且鼓励参加高中生旅游团的女生们放胆做性挑逗的事情；有的团导还在海边沙滩上手挽手的带着高中生们放纵的高喊“我们要女孩”。

有规不循

市场天地节目组的记者走访了S-Trip公司的一个高中生在古巴旅游团的驻地，发现所谓的高中生海外旅游团行为准则并没有被执行。

夜里10点到早上7点是派对时间还是休息时间？

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夜里10点到早上7点是派对时间还是休息时间？ © YouYube

比如，该行为准则规定夜里10点开始是安静时间，但实际上晚上10点钟却是这高中生海外旅游团的夜间派对开始的时间。一位高中生告诉记者说，这种夜间派对就是要让你喝醉，你喝醉了别人就可以占你的便宜；所谓18岁以上才能喝酒的规定根本没有人管；下海游泳或者是在游泳池游泳时不能处于醉酒状态的规定也没人理睬。

一位现已辞职的曾经当过S-Trip公司高中生旅游团团导的青年男子告诉加拿大广播公司记者说，他辞职是因为实在看不下去S-Trip公司那些只顾赚钱、不顾安全和不顾道德的做法；他们这些年轻团导根本不是什么有经验的青年工作者，而是作为义工被雇佣的，公司除了支付他们的旅行和食宿费用之外，每个星期只给他们150加元的报酬。

这位年轻人要求加拿大广播公司在播出其调查报道时不要公布其姓名，因为他与S-Trip公司签订的雇佣合同禁止他公开谈论这些高中生旅游团发生的事情。

收听

高中生难管？

S-Trip公司负责人谢绝接受加拿大广播公司英语电视台市场天地节目组提出的出镜采访要求，只是通过电子邮件告诉加拿大广播公司记者说，市场天地节目组报道的问题让S-Trip公司感到非常关切，有出格行为的学生应该被送回加拿大、而有问题的旅游团团导应该被开除。

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S-Trip公司在其电子邮件中表示，高中生是一个难于监管的年轻人群体，有时在海外旅游时会有违反规则的事情发生。S-Trip公司的统计数字显示，2%参加海外旅游团的高中生会由于违规行为而受到警告，每6百个参加海外旅游团的高中生会有1个由于违规行为被送回加拿大。

S-Trip公司在回复加拿大广播公司英语电视台市场天地节目组的调查询问时说，参加该公司旅游团的高中生和其家长都要在旅游团行为准则上签字，如果严重违规会被送回加拿大；该公司现在已经加强了对公司雇员、特别是那些陪团人员的培训，在2017年把陪团团导的数量增加一倍；并在重审其高中生旅游团的行为准则。

加拿大广播公司市场天地节目组报道说，S-Trip公司已经由于参加其高中生海外旅游团的若干未成年高中生醉酒和若干高中生醉酒后摔伤而被告上了法庭。

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