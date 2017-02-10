一些阿尔伯塔人找工作仍然放不下身段

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曾几何时，阿尔伯塔省是找工作的天堂，在那里不但找普通工作很容易、而且找高薪工作也容易。但两年前石油价格的暴跌改变了这一切，大量工作人口失业。

但问题是一些习惯了在大公司干高薪工作的人，在石油之城卡尔加里市找工作时现在不但没有放下身段、而且还在挑肥拣瘦。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 阿尔伯塔省的失业率仍然高于10% © Stephanie Wiebe/CBC

加拿大广播公司记者Tracy Johnson报道说，卡尔加里市一些职场专家指出，阿尔伯塔省的经济衰退已经两年了，但仍然有很大比例的在职场找工作的人有不切实际的过高期望。

比如，一位IT技师向一个公司递交了简历和工作申请，该公司提供的工资是年薪9万加元，应该说是不错的工作；公司经过第一轮面试后、邀请他参加第二轮面试，但这位失业金已领完、现在没有工作也没有收入的IT技师嫌这提供9万年薪工作职位的公司规模太小，谢绝参加第二次面试，说是要等大公司的招聘。

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帮助待业者找工作的专家Sharlene Massie指出，卡尔加里现在不但开采石油和天然气的工作岗位减少了很多，而且在金融、财务和信息技术方面需要的专才也大大减少，新出现的工作岗位主要是在教育、医疗、公共管理、服务业和零售行业；而且现在招工单位提供的年薪和福利都比几年前要低。

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Sharlene Massie告诫说，想在卡尔加里这样曾经辉煌的石油城成功找到工作，一定不要翘尾巴，而是要放下身段、降低自己的期望值。

RCI with CBC

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