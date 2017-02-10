加拿大失业率降到 6.8%

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星期五（2月10日）加拿大统计局报道说，2017年1月加拿大的失业率降到 6.8%，全国新增了48,000 个就业机会。

去年12月的失业率为 6.9%。

新出来的数字大大好于经济学家们的预测，专家们曾预期就业机会将出现减少，相反，自去年11月底以来，加拿大的新增工作职位接近10万个。

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统计局说，大部分新工作是兼职工作，但也有超过15,000个全职职位，新增加的就业机会几乎全部都在服务领域。

从各省来看，安大略省、不列颠哥伦比亚省、新斯科舍省和纽芬兰和拉布拉多就业都有所增加，新不伦瑞克省就业减少，其他省份基本不变。

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在统计局的就业数据出来后，加元上升，周五上午达到1加元兑76.42美分。

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（RCI with CBC）

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