加拿大两妇女被美国拒绝入境，要求联邦政府介入

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上周末在美国边境被拒绝入境的两名加拿大妇女，正在呼吁加拿大联邦政府介入此事。

加拿大广播公司报道说，上星期六 （2月4日），蒙特利尔市的两位妇女阿拉维（Fadwa Alaoui）和布塔勒布（Fadela Boutaleb） 想进入美国，去佛蒙特州（Vermont ）的伯灵顿市（ Burlington）进行一次当日往返的旅行，但被美方拒绝入境。

要求政府介入

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阿拉维（Fadwa Alaoui） © Salimah Shivji/CBC

星期四 （2月9 日），这两名妇女与她们所在选区 Brossard-Saint-Lambert 的自由党联邦议员 Alexandra Mendes 进行了会晤，正式要求得到加拿大政府的帮助，并计划在今后几天内向美国海关和边境保护局提出正式投诉。

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在被问到希望政府为她们做些什么的时候，阿拉维表示，想知道为什么自己被拒绝入境，以后还能不能去探望在美国的父母和兄弟。

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她说，作为加拿大公民，我想知道他们是否有权利这样对待我们，我有家人在美国，我想去看他们，所以我得知道这样的情况是否还会再次发生。

被查看手机

阿拉维说，在加美边境，美国边境的官员查看了她们的手机，并要求她们给出密码。

这些官员对她们的手机查了大约一个小时，然后对她们两人分别进行了询问。

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阿拉维说，他们查看了手机里的视频，让我解释视频中说的是什么，里面有我们祈祷的视频，他们想知道每个视频里说的是什么。

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阿拉维和布塔勒布原籍摩洛哥，是穆斯林，阿拉维平时包头巾，但布塔勒布并不包头巾。

布塔勒布（Fadela Boutaleb） © CBC

布塔勒布说，我不戴头巾，我手机里的所有照片都露着头发，但美国边境的官员仍然问我，我是不是戴头巾（niqab）。

两位妇女都表示，他们最终被拒绝进入美国，是因为手机里的某些视频被认为是“反美国”的。

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布塔勒布补充说，被拒入境让她感到很震惊，这是她第八次去美国，以前从没遇到过这种情况。

政府表态

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）和加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔 （Ralph Goodale）都已经表示，政府正在调查此事。

星期四在加拿大议会辩论期间，公安部长古德尔说，持有加拿大护照的人“需要受到尊重”。

他说，从加拿大前往美国和所有其他国家的人应该得到适当的对待，这是加拿大政府的优先工作。

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古德尔建议人们，如果遇到类似情况，应该通过正常程序投诉，并承诺将把投诉递交给美国政府。

加拿大广播公司CBC向美国海关和边境保护局 （The U.S. Customs and Border Protection）询问此事，美国方面表示，隐私法禁止就旅行者的个案发表评论，但表示，不会因宗教、种族、族裔或性取向对前来美国的外国人进行区别对待。

（RCI with CBC）

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