路上全是冰，BC省多条高速公路关闭，有人在车里呆一夜

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在下了一夜的冰雨之后，由于路面上结冰，加拿大BC省的多条主要高速公路关闭，有数百人被困在自己的汽车里过夜。

加拿大广播公司报道说，截至到当地时间星期五（2月10日）早晨7:30 PT，以下高速公路的部分路段仍不放行：

Highway 3 ：从Fernie 到 Highway 93 交接口，双向关闭.

Highway 1 ：从Yale 到 Highway 12 交接口路段关闭.

Highway 1 ：通过 Glacier National Park 的路段停止通行.

Highway 99 ：由于有雪崩的可能，本周五 Lillooet 以西双向停止通行。

（RCI with CBC）

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