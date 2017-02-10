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逃往加拿大：一个加纳人的避难之旅

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 10 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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由于严重的冻伤，24岁的赛义都.莫哈麦德将失去大部分手指和一个大脚趾，有一部分手臂很可能也保不住。这是在严寒中步行七个小时的后果。虽然这么年轻就变成了残疾人，但是他说，他并不后悔自己的疯狂举动。

去年圣诞节前夕，莫哈麦德和一个同伴从美国明尼苏达州的明尼阿波利斯市动身，坐长途汽车前往五百多公里以外的北达科他州大福克斯市。那里离加美边境只有一百多公里。

12月24日，他们乘计程车到达边境，开始了步行。那里看起来像是个巨大的农场。这是圣诞节的前一天，没有农场主会在这种时候跑到地里来。他们艰难地穿过田野，有些地方的积雪达到他们的腰部。
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他们很快迷了路，走了好几个小时才到达曼尼托巴省埃莫森市附近的75号高速公路。他们在路边等了很久以后，终于有一辆卡车停下来。司机看到他们的状况，立刻打电话叫警察和救护车。

莫哈麦德说，如果不是这位司机，他和同伴伊亚德肯定就冻死在雪地里了。在他们几乎绝望的时候，“上帝送来了这位好心人。”

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他们在积雪中跋涉的那天早上，当地的气温不算风寒指数也只有零下18摄氏度。在这种天气里，暴露在外的皮肤很快就会被冻伤。但是莫哈麦德不知道，他从来没有见过这么冷的天气和这么多的雪。

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埃莫森附近的加美国境。在缺少参照物且反光强烈的茫茫雪原上，很容易迷失方向。CBC News

加拿大好人多

那位卡车司机不希望媒体透露他的身份。他曾去医院看望过莫哈麦德和伊亚德。两人见到救命恩人就哭了，司机也流下了眼泪。伊亚德说，他离开家乡后，在南美、中美和美国都呆过。没有哪一个地方的人像加拿大人这么好。

埃莫森等曼尼托巴省的边境城镇正面临越来越多难民涌入的局面。当地人自然是希望把他们挡在国境之外的。但是真的看到因冻饿交加而濒死的人，有些人还是会心生悲悯，伸出援手。这就是伊亚德所说的“好人多”吧。

埃莫森的旅馆里专门给难民留了两个房间。旅馆老板说，你怎么能把他们推出去，他们也是人啊，何况还有女人和孩子。

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2015年8月来到加拿大的索马里难民萨马塔也曾得到好心人的帮助。当时是夏天，他游过红河进入曼尼托巴。一个过路的人看到他只穿着内衣蜷缩在路边瑟瑟发抖，给了他衣服和饮料。他说，他完全理解莫哈麦德所经历过的绝望。

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来自索马里的萨马塔也在埃莫森附近遇到过好心人。CBC News

莫哈麦德因为是同性恋，在老家呆不下去。几年前辗转去了美国。现在虽然留下了终身残疾，酷爱足球的他还是自我安慰说，至少以后踢球应该不受影响。

他和伊亚德现在还在医院养伤。只有一千多人的温尼伯市加纳移民社区尽其所能帮助他们。但是接下来他们是否能继续留在加拿大，取决于加拿大移民难民局。

接下来的难民听证并不容易

温尼伯移民欢迎中心的顾问哈格斯说，跨过边境之后，真正的工作才刚刚开始。移民申请人需要填写一份9页长的申请表，回答许多问题，详细说明他们在家乡遭遇到什么，为什么寻求加拿大的庇护，为什么不能返回原籍国，为什么不在本国求助，等等。

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他们必须在正式成为难民申请人15天之内递交申请表。作为难民申请人，他们可以享受临时医疗保险，可以申请工作许可，每个月可以领到200多加元的津贴。他们通常用这笔钱合租房子。衣服，食物和日用品多半来自捐赠。

哈格斯说，他接触到的难民申请人最关心的是什么时候能拿到工作许可。但是他们首先需要申请和排队等体检，等有了体检结果以后才能申请工作许可。整个过程需要两个月到四个月。

在被刚到的难民问过无数次“我什么时候可以工作”以后，哈格斯认为，说难民来加拿大吃福利是一个偏见。他们其实不想成为社会的负担。

（RCI with CBC）
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