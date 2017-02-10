特鲁多见特朗普的正确姿势：不要拥抱他！《国民邮报》记者幽默献策

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多将在下星期一和美国总统特朗普举行会晤。这位新总统此前和墨西哥、澳大利亚等国领导人的交集让许多政治评论人士为特鲁多捏一把汗。加拿大《国民邮报》著名记者Tristin Hopper为他开出一个“别忘了提”和“千万别提”的名单，并幽默地说明理由。

别忘了提：

抛弃竞选承诺的好处

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特鲁多自己刚刚抛弃了改革加拿大选举制度的承诺，正好可以给特朗普现身说法，告诉他其实用不着把竞选的时候说过的话统统兑现。

尽管迷你但正在壮大的加拿大军队

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

我们刚买了点新装备，美国新任国防部长似乎还挺欣赏加拿大军队。运气好的话，特朗普可能不会因为加拿大舰队破破烂烂而找我们的茬。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特朗普对美国的超凡绝伦的英明领导

闭门会谈的时候，特鲁多对这位白宫有史以来最渴望被夸奖的总统说些什么，反正历史不会有记载。将来特朗普的助手们写回忆录的时候，多半连特鲁多的名字都忘了。所以拍拍他马屁又何妨。

石油，记得提石油

尽管特朗普口口声声“美国优先”，但是美国仍然需要进口石油。所以，在感谢他批准基斯通输油管以后，提一下我们的石油没坏处。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特朗普的加拿大资产

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据说特朗普对那些他拥有房产的国家格外好。所以特鲁多最好提醒他，除了印度和美国本土，全世界只有加拿大有以特朗普命名的大厦。

不要提：

NAFTA（北美自由贸易协定）这个词

少提为妙。尽管贸易是这次会谈的重头话题。但特朗普骂NAFTA已经骂了好几个月了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

人权，包容，道德，等等

反正说了也一点用没有。

移民

特朗普的移民限制没准会让硅谷大佬们搬到多伦多和温哥华来。再说，加美边境的麻烦也不比美墨边境的麻烦少，别引火烧身。

1812年战争

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

1812年火烧白宫一向是加美两国领导人会晤时拿来轻松气氛的话题。但是特朗普未必知道这个梗。搞得开个玩笑还要加一串注释就无趣了。不如聊聊冰球吧。

当然，头一条要切记的是：特朗普不是奥巴马，不要拥抱他！

© PC / Justin Tang

相关链接

Tristin Hopper： Don’t Hug Him

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada