李伟光彻底自由了：犯下长途巴士斩首案的加拿大华人申请解除所有限制获批

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曼尼托巴省的刑事审议局刚刚解除了对李伟光的所有限制。这意味着他从此无需遵守任何特殊规定，可以像任何一个公民一样自由来去，不受医疗部门或执法机构的监督，生活完全自主。

现已改名为Will Baker的李伟光2008年在一辆长途巴士上割下熟睡中的邻座乘客的头，并戮尸啖肉。此案震惊全国。目击者中有人多年患创伤后应激障碍，包括第一时间赶到现场的警官之一肯.巴克，他后来因病重自杀身亡。但李伟光因患有严重的精神分裂症而被法庭免除刑事责任。

李伟光2016年获准离开精神病院，此后对他的各种限制逐步解除。曼尼托巴省刑事审议局今天的决定使他彻底恢复自由身。

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李伟光重获自由：斩首案目击者的异议和法学家的解释

（RCI with CP）

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