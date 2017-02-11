40人参加今年育空北极超级长跑Yukon Arctic Ultra

40人参加今年育空北极超级长跑Yukon Arctic Ultra
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这才是世界上最严酷的体育比赛

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 11 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大靠近北极圈的育空地区以冬季苦寒、冰雪覆盖而著称，这里每年冬天举行的狗拉雪橇比赛以路途长、气温低、风大雪猛而成为非常具有挑战性的冬季比赛项目。

育空北极超级长跑

参加育空北极超级长跑的人拉着雪橇走上征程

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参加育空北极超级长跑的人拉着雪橇走上征程 © CBC

其实，还有一个比这更艰苦的比赛，这就是长达690公里的育空北极超级长跑 Yukon Arctic Ultra

每年加拿大育空到美国阿拉斯加的狗拉雪橇比赛虽然路程长达1600公里，但有十几条狗拉着雪橇跑，而从育空首府白马市Whitehorse到百年前的淘金圣地道森市Dawson City的长跑虽然只有690公里，但要全凭人的两条腿在13天之内到达终点。

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而且，每年的育空狗拉雪橇比赛的获胜者是有奖金的，而这一育空北极超级长跑比赛却是一分钱奖金都没有，唯一可以称作是奖励的是对那些跑到终点的人发一纸证书，证明其参加并完成了“世界上最严酷的比赛”。

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不拉供给品雪橇的人只是跑几十公里的马拉松

不拉供给品雪橇的人只是跑几十公里的马拉松 © CBC

今年40人参赛

加拿大广播公司记者Philippe Morin报道说，今年参加育空北极超级长跑比赛的有40人，他们中有男有女；参赛的人除了来自加拿大之外，还来自澳大利亚、新西兰、意大利、德国、奥地利、瑞典、丹麦、巴西等国。

2月5日育空北极超级长跑参加者们出发时的气温是零下19摄氏度。

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每天消耗1万大卡

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长跑者拉的雪橇上要装食品和野外过夜的帐篷

长跑者拉的雪橇上要装食品和野外过夜的帐篷 © Philippe Morin/CBC

参加比赛的人要把自己13690公里长跑行程中所需要的供给装在一个小雪橇上拉着跑。长跑者携带的食物必须是高质量食品，因为在北极长跑一个人一天要消耗1万大卡的热量。

有几天的夜里参加育空长跑的人可以在检查站过夜，但其他的夜晚他们必须在野外过夜、面临极大的挑战。

60%参赛者能到终点

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育空北极超级长跑的组织者玻尔哈默Robert Pollhammer说，每年参赛的选手中差不多有60%能够跑到终点道森市，他们中有些人是参加了好几年育空北极超级长跑有了经验之后才最终能够跑到终点的。

有的参加者知道他们还不具备跑完690公里全程的能力，所以他们有的只跑几十公里的马拉松，有的只准备跑160公里到482公里的路程；这些不跑全程的人可以不拉装供给品的雪橇单身跑、可以骑雪地自行车、还可以滑雪。

来自魁北克的玻尔哈默本人既是育空北极超级长跑的组织者也是长跑的参加者，而且是第三次参加。他说参加者不但要能抵抗严寒、必须具有在野外独立生存的能力、而且要有不惧怕孤独的心理素质。

脸上贴的彩色胶布不是为了漂亮而是为御寒

脸上贴的彩色胶布不是为了漂亮而是为御寒 © Philippe Morin/CBC

就怕出现幻觉

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来自苏格兰的史密斯Scott Smith今年48岁，他去年参加育空北极超级长跑时由于极度疲劳和不断重复同一动作的跑步而出现过幻觉，觉得自己看到一位参加比赛的女性只穿夏季服装站在前面，当时他想这女的怎么不怕冷啊，结果走到近前一看才发现那所谓女人不过是一个枝叶上挂满积雪的小树。

史密斯越往前走出现的幻觉越多、越可怕，什么女巫了、什么头上长角的魔鬼了，甚至似乎看到电影Toy Story中的卡通人物牛仔伍迪Woody。

史密斯说，在北极长跑路程中就怕出现幻觉，因为这会让人失去正常的判断力，会边走边陷入睡眠状态、最终倒卧在雪地上。

为了保护参加育空北极超级长跑的参赛者的生命，组织者在每个检查站都配备有医疗小组，他们有权命令出现神志恍惚症状的人终止比赛。

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