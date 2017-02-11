期待已久的Youtube移动直播终于登场

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Alphabet公司（前谷歌）拥有的Youtube是全球最受欢迎的视频平台。它也是视频直播早期的参与者之一。早在2011年，Youtube就开通了通过API，也就是直播软件来接入的直播功能。但在此后移动直播的热潮中，Youtube没有积极追赶，使得在移动直播领域Facebook很快成为了老大。

现在Youtube终于要在移动直播领域放大招了。在周二（2017年2月7日）的博客上Youtube宣布要为订阅用户在10,000（一万）以上的内容提供者开通移动直播功能。并承诺在不久的将来为所有用户提供移动直播功能。

Youtube称，在正式推出前，他们已经让众多受欢迎的内容制作者试用移动直播功能，并按照他们的建议做了改进。例如，放慢和粉丝互动的“LiveChat，直播聊天”的速度。据说，有的直播者的粉丝发言达到2000条/秒…



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粉丝可以花钱买关注

Youtube移动直播的另一大亮点是，粉丝可以使用Super Chat （超级聊天）功能。花一点钱，例如5美元，让自己的评论或提问高亮并在聊天头部显示5小时，获得直播明星关注。

这个花钱买关注的内容直播变现功能在20个国家推出。当然不包括直接封了油管的天朝。

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花钱买关注和国内直播的变相“打赏”功能类似，但比直接送钱更含蓄些。也是一个内容变现的优良尝试。

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为什么是现在？

以Youtube的实力和背后的谷歌，技术和资金上显然不是Youtube没有早期介入移动直播的原因。Youtube以网络视频老大自居，可能是Youtube没有看上初期移动直播的低质量吧。

但现在的形势是，其一，移动设备视频音频质量飞速提高。其二，新一代的市场证明了移动直播越来越受欢迎（似乎人们对实时和现场感更在意，而非视频质量）。

视频直播+移动的背后是人们的下一代实时社交浪潮，是社交网络交互从文字、音频向图片-视频过度的趋势。移动视频直播的继续发展连带的是下一代移动社交的登场。在涉及社交网络的问题上，Youtube是容不得自己犯错的，因为一旦错过就是错过一次平台的变迁。

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