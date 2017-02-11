婚前协议和同居协议：保护财产的理智途径

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在情人节来临之际谈离婚，看上去似乎有些脱题，不过，根据加拿大统计局的统计，在结婚的夫妇中，超过43%的婚姻以分手告终。

加拿大新闻社的 Aleksandra Sagan 报道说，的确，在求婚的时候，或在考虑同居的时候，提出来两个人要先就财产问题定个协议，真是挺尴尬的事情，说不出口。

不过，想一想加拿大近一半婚姻的结局是离婚，能有这样的协议不能不说是有“先见之明”。

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迈克尔·克汗因（Michael G. Cochrane）是加拿大多伦多市的一位家庭法律师，曾经出过一本书，叫做“从离婚活过来：加拿大家庭法指南”（Surviving Your Divorce: A Guide to Canadian Family Law），他认为，婚前协议或同居协议，有助于帮助人们在解除配偶关系时保护自己的财产。

婚前协议和同居协议

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婚前协议（ Pre-nuptials），就是结婚的配偶在结婚前签署的协议。

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同居协议 （Co-habitation agreements），适用于那些不结婚、在一起生活超过一年的同居配偶。

纳塔莉·步特特（Nathalie Boutet）是多伦多的另一位家庭法律师，她表示，如果一个人希望在离异的时候不丧失自己的资产，比如房子或公司中的股份，就应该设立这样的协议。

还有的人属于第二次或第三次结婚，若有婚前协议，就能保护从之前婚姻中所获得的资产。

另外，有些父母希望在经济上帮帮子女，比如，给子女支付买房产的首付款，这样的父母也往往希望子女能与配偶签署婚前协议或同居协议，以保证子女不会在婚姻失败时损失父母赠与的“礼物”。

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迈克尔·克汗因说，很多年轻人在步入婚姻殿堂时意识不到这方面的问题，他们想不到自己今后的收入会达到什么样的水平，也想不到离婚的时候可能自己已经是头发灰白，已经过了最能赚钱的工作年头。

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避免财产分割大战

克汗因说，如果没有婚前协议，离婚的配偶若不能自行谈拢财产分割，往往会打上法庭，耗费大量的时间、精力，以及律师的高昂费用。

而婚前协议和同居协议中的每一个条款，都具有法律上的约束力。

步特特说，设立婚前协议和同居协议时，必须对双方公平，在安大略省，双方必须披露自己的所有资产和负债，进行公平的谈判，不少人是通过各自的的律师来完成这些程序。

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费用不菲

至于设立婚前协议和同居协议的费用，因人们财务状况的复杂性而不同。

纳塔莉·步特特说，通过律师进行谈判的配偶，可能每个人要拿出 3,000到 4,000加元，如果财务情况非常复杂，这一费用可高达 30,000 加元。

不过，她补充说，如果你看看周围的人在离婚时争夺财产的大混乱，为离婚付出的高昂律师费用，为设立婚前协议和同居协议花的钱，是值得的。

（RCI with Aleksandra Sagan/CP）

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