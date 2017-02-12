周末网络广播（2017年2月12日）

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本周报道精选

千万别碰！女毒贩现身说法芬太尼（方华）

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芬太尼在加拿大主要城市正在成为让警方和公共健康当局非常头疼的问题，每天都有加拿大人死于芬太尼毒品过量。加拿大广播公司记者麦康奈尔Rick McConnell 和 斯蒂文森Scott Stevenson报道说，要想知道毒品芬太尼有多毒、多么危险、一旦染上要戒掉有多难，在这方面有发言权的人恐怕要属年轻姑娘Vixen了。

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加拿大饮食失调意识周：不要歧视胖人（赵黎）

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时装杂志上的超瘦模特，社交媒体上近乎完美的形象 … 人们对体型的苛求，也导致了社会对胖人的歧视。在加拿大饮食失调意识周 （Eating Disorder Awareness Week ）来临之际，加拿大广播公司采访了健康领域的一些专家，专家们说，社会对胖人的歧视只能给他们增加健康上的风险，人们应该以更好的方式来支持那些饮食失调的人。

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22难民冒零下20度严寒从美国偷渡加拿大（方华）

上个周末，有22位难民申请者冒着零下二十多度的严寒，躲开大路、经过积雪覆盖的农田从美国偷渡进入加拿大。加拿大广播公司记者报道说，加拿大皇家骑警证实，星期六有19名、星期日有3名难民申请者在加拿大与美国的边界Emerson关口附近偷渡进入加拿大。Emerson边境检查站距离马尼托巴省首府温尼伯约1百公里。

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有小肚子也没事，多伦多健身教练展示真实自己（赵黎）

Jenna Doak © Facebook/Jenna Doak

健身教练在社交媒体上展示自己鼓鼓的小肚子？听起来好像是在自损形象，不过， Jenna Doak 却不这样认为。28岁的 Jenna Doak 在多伦多当私人健身教练已经有10年之久，上个星期，她在Facebook发布上了自己不那么“美观”的照片，照片上自己的圆肚子暴露无遗。她在接受 CBC 的电话采访中说，这样做的目的是想让大家意识到，接受自己的身体，保持健康，对自己的外形不必过分苛求。

本周时事图集

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