加拿大大西洋沿岸深陷雪中，部分地区降雪可达70厘米

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加拿大大西洋沿岸的大部分地区正在遭受新一轮暴风雪的冲击。

新斯科舍降雪可达 70厘米

在新不伦瑞克省 （New Brunswick），预计大雪将在星期一（2月13日）中午时分抵达，同时将有大风，有关部门告诫人们最好不要开车出行。

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© Catherine Harrop/CBC News

在新斯科舍省（Nova Scotia），学校、商家、办公室、公交服务以及一些医疗机构均处于停顿状态，加拿大环境部说，新斯科舍省一些地区下雪可多达70厘米，风力高达110公里/小时。

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在该省的其他地区，包括布雷顿角 （ Cape Breton）, 星期二上午之前可降雪 30 至 50厘米。

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环境部已经对新斯科舍全省发出了暴风雪警告，并说在沿海地带，大浪加上大风可能导致水灾。

在爱德华太子岛省 P.E.I.，学校均在风暴来临前夕停课。

纽芬兰和拉布拉多 (Newfoundland and Labrador) 也在屏息以待，暴风雪将在星期二开始。

加拿大广播公司的气象专家 Brennan Allen 说，预计这场暴风雪将持续到星期三，然后在星期四向海面转移。

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（RCI with CBC）

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