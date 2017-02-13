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10天花掉纳税人180万：特鲁多去年访华是10年来最贵总理出行

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 13 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）去年对中国的访问，是过去10年来最贵的一次加拿大总理出行。

耗费180万加元

加拿大广播公司的 Elizabeth Thompson 报道说，根据 CBC 新闻部获得的数据，2016年 8月29日 至 9月7日，特鲁多前往北京、上海、杭州和香港，会晤中国领导人和商界领袖，参加 20国集团首脑会议，总共花掉了加拿大纳税人180万加元。

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2014年，时任保守党总理斯蒂芬·哈珀（ Stephen Harper）对香港和北京进行了 6天访问，开支170万加元，是过去10年中第二贵的的总理出行。

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加拿大前总理哈珀2014年访问中国 © Adrian Wyld/Canadian Press

哈珀 2008年前往日本出席 G8峰会的的开支是140万加元。

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全球事务部开支高

根据CBC获得的数据，在特鲁多从2016年 8月29日至 9月7日的旅行中，乘坐 CC-150北极星空客飞行的费用以及服务成本为 543,682加元。

加拿大枢密院办公室 （The Privy Council office）的费用为 246,613加元， 其中157,260 加元是没有乘坐总理专机人员的商业航班的费用。

加拿大全球事务部 （The Global Affairs）为特鲁多访华的开销最高 – 1,012,509 加元。全球事务部的发言人娜塔莎·内斯托姆（Natasha Nystrom）说，开销中包括在特鲁多访问前，全球事务部人员前往中国打前站的的旅行成本。

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前总理克雷蒂安的旅行最贵

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不过，尽管特鲁多2016年的中国之行是10年最贵的一次，但这并不是加拿大领导人开支最高的出国访问。

2001年，时任自由党总理让·克雷蒂安（Jean Chrétien）率领加拿大团队，包括一些省份的总理在内，对中国进行了为期11天的访问，开支高达670万加元。

2005年，时任自由党总理保罗·马丁（Paul Martin）进行了一次亚洲5国之行，对泰国、印度、斯里兰卡、日本和中国进行了为期9天的访问，费用为200万加元。

贾斯汀·特鲁多自从2015年11月上任后频频出访，但其他旅行的时间较短，比如2015年11月他访问了英国和马耳他，然后去巴黎参加气候峰会，总开支为100万加元，还有2016年1月他去瑞士达沃斯出席世界经济论坛，总费用为855,379加元。

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CBC对加拿大总理从2003年到现在的旅行开支进行了分析，结果表明，到中国的旅行往往是开支最高的出国访问。

特鲁多政府注重与中国关系

© Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大广播公司报道说，特鲁多政府一直积极加强与中国的关系，尤其在唐纳德·特朗普 （Donald Trump）当选为美国总统之后。

今年1月，特鲁多任命前移民部长约翰·麦卡伦（Donald Trump）出任加拿大的新任驻华大使，特鲁多政府还推翻了哈珀政府的至少一项决定，允许一家中国公司收购蒙特利尔地区的高科技公司ITF Technologies。

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特鲁多的发言人奥利维尔·杜社诺（Olivier Duchesneau）说，自由党政府 “把与中国建立更强、更稳定和更长期的关系作为首要任务”。

（RCI with Elizabeth Thompson/CBC）

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