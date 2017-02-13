大雪过后，看蒙特利尔人如何从雪里“挖”车 （图集）

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加拿大魁北克省的蒙特利尔市，尽管没象大西洋沿岸那么惨，遭受强风暴雪的扑打，但从周日（2月12日）下午到夜里，也下了足足 30 厘米的雪，停在马路边上的汽车变成了一个个 “雪包”。

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星期一（2月13日）一大早，人们开始了每年冬天必做的一件事：从雪里把车给挖出来。

蒙特利尔人对此是很有经验的，首先呢，要先把汽车上的雪先大致清清，以确认是自己的汽车，要不然，把汽车周围的雪挖了半天，然后才发现折腾半天，结果是“给他人做了嫁衣裳”，真有这样的事情。

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确认是自己的车，就可以下手了，要把汽车前后和轮胎周围的雪都挖走，得费不少力气和时间，有时候得挖上至少20分钟。

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汽车车身上的雪，有时用刷子已经刷不动了，只能动用雪铲了。

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终于挖出来了，大功告成！

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除了挖车要费点劲外，冬天的雪景，还是挺让人赏心悦目的。

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（赵黎/RCI）

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