安省小城集资修缮老教堂，重现一段特殊的加拿大历史

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安大略省南部小城奥罗（Oro-Medonte）的小教堂建于160多年前。当它两年前出现在电视新闻中时，看上去几乎挺不过下一场暴风雪。但是它特殊的过往和现在的残破牵动了许多人的心。自那时起，一场自发的“拯救运动”开始了。数额不等的捐款从加拿大和美国各地，甚至从欧洲寄到奥罗。

大卫.麦基是捐款人之一。他回忆说，大概在1975年前后，他每天都要开车经过奥罗。当时有许多黑人住在这里。他和一个小男孩成了朋友。这个小朋友把麦基领去见自己的父亲，父亲又把他介绍给祖父。他就这样从一个路人变成了这家人的朋友。

几十年过去，麦基已经从小年轻变成退休老头，早已不再从奥罗经过，和那家人也断了联系。但是当他从CBC的晚间新闻中看到奥罗教堂时，又想起了多年前在那家黑人中间感到的温暖和善意。他捐了25000加元。

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CBC晚间新闻节目《The National》在2015年2月报道奥罗教堂的今昔以后，该市陆续收到了20万加元捐款。原来的计划只是加固教堂，把它作为一个历史遗迹保存下来。但是这笔资金让他们有能力做进一步的修复。工人们先把整个教堂垫高。加固了地基以后，又尽量用原来的材料把教堂本身修缮一新。

记载一段特殊的加拿大历史

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筹款发起人之一杰妮.库珀-威尔森对奥罗教堂有很深的感情。她的高祖父曾在这里举行婚礼。她说，她抚摸教堂的墙壁时仍然能感到先辈的存在。

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她的祖先是从美国沿“地下铁路”逃亡到加拿大的黑奴。1812年英美开战，英国军队中一半是加拿大人。比英国政府更不愿意看到美军打进加拿大的正是那些过去的黑奴。他们踊跃参战。英军统帅伊萨克.布洛克一开始并不愿意接受他们。但是随着战事延续，兵员短缺，一支黑人部队被组建起来，另外还有许多黑人以民兵的身份参加了这场战争。

战争结束后，为了表彰黑人士兵和民兵的贡献，政府批准他们在奥罗定居，在置业、垦荒等方面享有和白人同样的权利。正是这些黑人老兵和他们的子女在1849年修建了这座奥罗卫理公会教堂。现在，它是整个北美最古老的非洲木结构建筑之一。

库珀-威尔森说，这里曾是整个社区的中心，但愿它继续发挥这个作用。即使在数码时代，人与人之间仍然需要面对面的接触，需要在真实的交流中寻找友谊。

（RCI with CBC and Toronto Star）

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