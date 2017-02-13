再怎么说我们也是铁哥们儿：加美领导人举行会晤，努力求同存异

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加拿大总理特鲁多星期一（2月13日）和美国总统特朗普在首次会晤后以友好和互相体谅的姿态出现在联合新闻发布会上，强调加美双边关系的特殊性和重要性，强调保证边境安全和跨境贸易畅通的必要性。

特朗普表示，有加拿大这样一个邻居是美国之大幸。加美两国拥有共同的价值观和对自由的深切热爱，两国军队多次并肩浴血奋战，结下特殊的情谊。

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特朗普在过去几个月里多次表示要重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）。不过他今天也表示，他在这个问题上最关注的是墨西哥，似乎想在这个问题上给加拿大吃一颗定心丸。

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特鲁多和特朗普在新闻发布会之前已经发表了一份联合声明。声明说，双方同意在促进劳动力流动和货运跨境便利等方面进行合作，指出“尊重环境的能源基础设施修建项目将创造就业”，并表示双方计划在边境两边和五大湖区等地开展数项环保领域的合作。

声明还提到，加拿大是美国35个州的重要国外市场，每天有价值超过20亿加元的商品出入加美国境。

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双方在移民政策等方面的差异在他们回答记者问题时表现得比较明显。特朗普表示不能放进不该放进的人，特鲁多则表示加拿大将继续实行开放政策。

随同特鲁多访美的部长包括外长弗里兰德，国防部长萨吉安，公共安全部长古德尔和财长莫诺，他们领导的部门几乎涵盖了加美合作的所有重要领域。

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