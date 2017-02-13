加拿大入籍费用猛涨后申请入籍者减少

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申请加拿大国籍的人数在2016年的头三个季度比前一年同期减少将近50%。一些分析人士认为一个重要原因是入籍申请费猛涨。

去年1月到9月共有56446人提出入籍申请，而在前一年同期有111993人。费用方面，2014-15年度，入籍申请费从100加元涨到530加元。如果申请被批准，还要再交100加元的公民权利费（right of citizenship）。

加拿大参议院的社会事务与科技委员会本周开始就国籍法修改进行听证。加拿大全球事务研究中心研究员、前移民部高级官员安德鲁.格里菲斯为此准备了一份报告。他表示，申请入籍的人数下降和申请费用上涨之间的关系令人担忧。一些移民可能因费用太高而推迟申请入籍。

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他说，一个收入不错的专业人士尽管不喜欢，但还是会交这笔费用。但是对一个生活拮据的移民或难民来说，630加元不是小数目。

（RCI with CBC）

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