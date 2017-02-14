加拿大人对 RRSP 兴趣下降，TFSA 日益受欢迎

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每年2月底是加拿大人对注册退休储蓄计划 RRSP 供款的最后期限，加拿大统计局的最新统计发现，在工作年龄段的群体中，RRSP 似乎越来越不受待见。

供款人数和额度都在下降

统计局在本周一发布的一份报告中说，在25岁到54岁之间的群体中，2000年大约有 500 万加拿大人为 RRSP 进行了供款，但2013年，尽管这个年龄段的总人数在增加，但对 RRSP供款人数的比例降了六分之一，约为420万人。

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不仅供款的人减少，供款的数额也在减少。

2000年这个年龄组的加拿大人对 RRSP 中总共投入 306 亿加元，到 2013年，这一数字下降到 225亿加元。

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更多的人提前支取

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另外，还有更多的人没到期限就从 RRSP 中取钱，2000年这样做的有90万人,到 2013年，已经增加到 130万人。

RRSP 是一个可以帮助人们暂时减免纳税的工具，人们每年对 RRSP 的供款，可以从当年收入中减掉，不必纳税，但若在65岁之前提取会有税务上的惩罚措施。

等到了65岁，从 RRSP 中提取的金额算入人们当年的收入，需要纳税。

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RRSP 实际上是让人们把今天该交的税推迟到老年后再交，以此来鼓励人们为退休进行储蓄，原理是人们年轻时挣钱多，把一部分钱转入RRSP 可以少交点税，等老了挣钱少了，再把这部分钱提出来，由于不同收入段的纳税比例不同，老年时交的税也应该比高收入阶段要少。

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加拿大政府允许人们每年将其年收入的 18% 投入 RRSP ，今年的最高限额为 26,010 加元。

TFSA 抢了风头

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加拿大统计局还发现，人们对 RRSP 的热情少了，与联邦政府在 2009年引入了免税储蓄账户 TFSA 紧密相关。

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免税储蓄账户 TFSA 与 RRSP 正相反，对 TFSA 账户供款不能用来减税，但其投资收益不用纳税，而且任何时候都可以取出，也不用交税。

2017年，政府设立的 TFSA 供款最高限额为 5.500 加元/年。

在 TFSA 推出的第一年，就 有200万加拿大人对 TFSA 供款，总额达 90亿加元，2013 年，这一数字增加到 300万人，总额达到 159亿加元。

不过，由于没有限制，人们从 TFSA 中取款也越来越普遍。

加拿大统计局的数字显示， 在2013 年，加拿大人对 TFSA 每投入1加元，就取走了47加分，2013年，有 160万人从他们的 TFSA 账户中取了钱。

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2013年人们总共交了159亿，但当年就取走了74亿加元。

高收入阶层vs 低收入阶层

收入不同，人们对 RRSP 和 TFSA 的偏好也不一样。

加拿大统计局说，RRSP 给高收入群体带来的税收优势更大，因此高收入群体更多购买 RRSP。

低收入群体的的边际税率已经相对较低，购买 RRSP 并没有那么大的优势，因此 TFSA 在低收入人群中更受欢迎，因为其限制少，可以随时提取。

在低收入群体中，对 TFSA 供款的人数比例是对 RRSP 供款的4倍。

如下表所示，除了低收入群体外，在中、高收入群体中，RRSP 还是比 TFSA 更受欢迎，在高收入的加拿大人中，55% 对 RRSP 进行了供款，22% 对 TFSA 进行了供款。不过，在加拿大，高收入阶层毕竟占少数，扭转不了大风头。

TFSAs vs. RRSPs （自 2009 年以来）

不同收入群体对这两个账户供款的人数比例

Income Group RRSP TFSA 高收入群体 55.4% 22.3% 高 – 中收入群体 36.7% 15.8% 低 – 中收入群体 15.3% 12.2% 低收入群体 2% 7.8%

Source: Statistics Canada

（RCI with CBC）

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