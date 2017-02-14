加拿大人对 RRSP 兴趣下降，TFSA 日益受欢迎

每年2月底是加拿大人对注册退休储蓄计划 RRSP 供款的最后期限，加拿大统计局的最新统计发现，在工作年龄段的群体中，RRSP 似乎越来越不受待见。
供款人数和额度都在下降
统计局在本周一发布的一份报告中说，在25岁到54岁之间的群体中，2000年大约有 500 万加拿大人为 RRSP 进行了供款，但2013年，尽管这个年龄段的总人数在增加，但对 RRSP供款人数的比例降了六分之一，约为420万人。
不仅供款的人减少，供款的数额也在减少。
2000年这个年龄组的加拿大人对 RRSP 中总共投入 306 亿加元，到 2013年，这一数字下降到 225亿加元。
更多的人提前支取
另外，还有更多的人没到期限就从 RRSP 中取钱，2000年这样做的有90万人,到 2013年，已经增加到 130万人。
RRSP 是一个可以帮助人们暂时减免纳税的工具，人们每年对 RRSP 的供款，可以从当年收入中减掉，不必纳税，但若在65岁之前提取会有税务上的惩罚措施。
等到了65岁，从 RRSP 中提取的金额算入人们当年的收入，需要纳税。
RRSP 实际上是让人们把今天该交的税推迟到老年后再交，以此来鼓励人们为退休进行储蓄，原理是人们年轻时挣钱多，把一部分钱转入RRSP 可以少交点税，等老了挣钱少了，再把这部分钱提出来，由于不同收入段的纳税比例不同，老年时交的税也应该比高收入阶段要少。
加拿大政府允许人们每年将其年收入的 18% 投入 RRSP ，今年的最高限额为 26,010 加元。
TFSA 抢了风头
加拿大统计局还发现，人们对 RRSP 的热情少了，与联邦政府在 2009年引入了免税储蓄账户 TFSA 紧密相关。
免税储蓄账户 TFSA 与 RRSP 正相反，对 TFSA 账户供款不能用来减税，但其投资收益不用纳税，而且任何时候都可以取出，也不用交税。
2017年，政府设立的 TFSA 供款最高限额为 5.500 加元/年。
在 TFSA 推出的第一年，就 有200万加拿大人对 TFSA 供款，总额达 90亿加元，2013 年，这一数字增加到 300万人，总额达到 159亿加元。
不过，由于没有限制，人们从 TFSA 中取款也越来越普遍。
加拿大统计局的数字显示， 在2013 年，加拿大人对 TFSA 每投入1加元，就取走了47加分，2013年，有 160万人从他们的 TFSA 账户中取了钱。
2013年人们总共交了159亿，但当年就取走了74亿加元。
高收入阶层vs 低收入阶层
收入不同，人们对 RRSP 和 TFSA 的偏好也不一样。
加拿大统计局说，RRSP 给高收入群体带来的税收优势更大，因此高收入群体更多购买 RRSP。
低收入群体的的边际税率已经相对较低，购买 RRSP 并没有那么大的优势，因此 TFSA 在低收入人群中更受欢迎，因为其限制少，可以随时提取。
在低收入群体中，对 TFSA 供款的人数比例是对 RRSP 供款的4倍。
如下表所示，除了低收入群体外，在中、高收入群体中，RRSP 还是比 TFSA 更受欢迎，在高收入的加拿大人中，55% 对 RRSP 进行了供款，22% 对 TFSA 进行了供款。不过，在加拿大，高收入阶层毕竟占少数，扭转不了大风头。
TFSAs vs. RRSPs （自 2009 年以来）
不同收入群体对这两个账户供款的人数比例
|Income Group
|RRSP
|TFSA
|高收入群体
|55.4%
|22.3%
|高 – 中收入群体
|36.7%
|15.8%
|低 – 中收入群体
|15.3%
|12.2%
|低收入群体
|2%
|7.8%
Source: Statistics Canada收听
（RCI with CBC）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论