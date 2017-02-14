这也太快了！特朗普国家安全顾问辞职

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特朗普上台执政刚刚三个星期，其重量级内阁成员、美国总统国家安全顾问Michael Flynn星期一下午宣布辞职。

美联社报道说，Michael Flynn被迫辞职是因为媒体披露其在特朗普和奥巴马政府交接过程中与俄国驻美大使多次通电话，但却没有把通话内容如实的向负责政权交接过程的副总统Mike Pence汇报。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 俄国驻美大使Sergey Kislyak © Cliff Owen/Associated Press

据华盛顿邮报报道，Michael Flynn告诉副总统Mike Pence说，他与俄国驻美国大使Sergey Kislyak通电话时没有讨论取消对俄国制裁措施的问题；但有证据显示，取消美国奥巴马政府由于俄国干涉美国大选的行为而对俄国施加的制裁措施是双方在电话中讨论的话题之一。

在多家媒体报道了这一事件后，Michael Flynn承认他有上述违规行为，并为此引咎辞职。

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美国总统特朗普已经任命退休将军Keith Kellogg为代理国家安全顾问。Keith Kellogg在大选期间是特朗普在国家安全问题方面的主要幕僚。

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