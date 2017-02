No=Yes：多伦多一酒吧为此道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在女性说NO就等于拒绝发生性关系、甚至不明确说YES也等于说不能发生性关系的概念开始在加拿大社会被树立起来的情况下,加拿大多伦多一家名叫Locals Only的酒吧贴出 “No means yes and yes means a***?”的标牌。

加拿大广播公司记者Laura Howells报道说,年轻女孩Katii Capern见到Locals Only酒吧的这一招牌后问酒保这a***是什么意思,得到的回答是“肛门anal”。

Katii Capern说这招牌的意思是“女孩说NO意味着可以干她,女孩说YES意味着前边后边都可以干”,这简直是在鼓励强奸。

第二天她在尝试联系Locals Only酒吧的老板但没有联系上之后,Katii Capern把这一酒吧标牌贴在了社交网站上,很快引来对该酒吧的上百个负面评论。

在社交网站上对这一酒吧招牌出现许多负面反应之后,多伦多Locals Only酒吧的老板星期日在社交网站做出了道歉,说该标牌不尊重女性、令人作呕,是在酒吧管理层不知情的情况下被贴出的,贴出这标牌的雇员将被解雇。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada