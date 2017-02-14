联邦道德专员对特鲁多开始第二项调查

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加拿大联邦道德专员道森女士Mary Dawson就自由党政府总理特鲁多到亿万富翁阿迦汗的加勒比私人小岛度假的问题开始第二项调查。

加拿大新闻社记者Kristy Kirkup报道说，道森在联邦议会保守党议员Andrew Scheer的要求下开始调查特鲁多接受阿迦汗的邀请乘坐阿迦汗的私人直升机全家前往阿迦汗的私人小岛渡过圣诞节假期是否违反了加拿大政府官员应该遵守的道德准则。

加拿大道德专员道森女士的办公室虽然证实在联邦议会保守党议员Blaine Calkins的要求下，加拿大道德专员署已在一月中旬开始对自由党政府总理特鲁多是否违反了利益冲突法规的问题进行调查，也就是第二个调查，但拒绝透露进一步的细节。

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2007这联邦大楼被以1加元租给阿迦汗的机构99年 © Global Centre for Pluralism

阿迦汗不但是亿万富翁，而且长袖善舞，与加拿大两大执政党自由党和保守党都保持着密切关系；多年来为自己名下的慈善组织从加拿大联邦政府拿到大笔拨款和几乎是免费使用联邦政府拥有的办公楼宇等好处。

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特鲁多表示，他很愿意随时回答联邦道德专员有关他在阿迦汗私人岛屿过圣诞节假期的任何问题。

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另据报道，在联邦议会保守党猛烈抨击特鲁多乘坐亿万富翁的私人直升机到其私人岛屿度假违反利益冲突法规和政府官员道德准则的时候，媒体报道说联邦保守党临时领袖安伯罗斯女士Rona Ambrose也在假期中在加勒比海乘坐加拿大某亿万富翁的游艇度假。

但安伯罗斯女士说，她这次度假没有违反任何利益冲突法规或道德操守准则。

RCI with CBC

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