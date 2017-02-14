特鲁多说Aga Khan在他小时候就已经是家庭朋友了

特鲁多说Aga Khan在他小时候就已经是家庭朋友了
Photo Credit: Sean Kilpatrick/Canadian Press

联邦道德专员对特鲁多开始第二项调查

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 14 二月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦道德专员道森女士Mary Dawson就自由党政府总理特鲁多到亿万富翁阿迦汗的加勒比私人小岛度假的问题开始第二项调查。

加拿大新闻社记者Kristy Kirkup报道说，道森在联邦议会保守党议员Andrew Scheer的要求下开始调查特鲁多接受阿迦汗的邀请乘坐阿迦汗的私人直升机全家前往阿迦汗的私人小岛渡过圣诞节假期是否违反了加拿大政府官员应该遵守的道德准则。

加拿大道德专员道森女士的办公室虽然证实在联邦议会保守党议员Blaine Calkins的要求下，加拿大道德专员署已在一月中旬开始对自由党政府总理特鲁多是否违反了利益冲突法规的问题进行调查，也就是第二个调查，但拒绝透露进一步的细节。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
2007这联邦大楼被以1加元租给阿迦汗的机构99年

2007这联邦大楼被以1加元租给阿迦汗的机构99年 © Global Centre for Pluralism

阿迦汗不但是亿万富翁，而且长袖善舞，与加拿大两大执政党自由党和保守党都保持着密切关系；多年来为自己名下的慈善组织从加拿大联邦政府拿到大笔拨款和几乎是免费使用联邦政府拥有的办公楼宇等好处。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特鲁多表示，他很愿意随时回答联邦道德专员有关他在阿迦汗私人岛屿过圣诞节假期的任何问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

另据报道，在联邦议会保守党猛烈抨击特鲁多乘坐亿万富翁的私人直升机到其私人岛屿度假违反利益冲突法规和政府官员道德准则的时候，媒体报道说联邦保守党临时领袖安伯罗斯女士Rona Ambrose也在假期中在加勒比海乘坐加拿大某亿万富翁的游艇度假。

但安伯罗斯女士说，她这次度假没有违反任何利益冲突法规或道德操守准则。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会、移民与难民魁北克省拟加快立法以改进移民学历资历认证国际特朗普对加拿大客客气气，皆因有“东三省工人”为特鲁多保驾经济加拿大人对 RRSP 兴趣下降，TFSA 日益受欢迎环境加拿大大西洋沿岸降雪达 80厘米政治联邦道德专员对特鲁多开始第二项调查社会No=Yes：多伦多一酒吧为此道歉社会情人节到，加拿大警方告诫人们不要掉入浪漫骗局艺术与娱乐重返传统：花花公子杂志再打裸女牌国际这也太快了！特朗普国家安全顾问辞职国际再怎么说我们也是铁哥们儿：加美领导人举行会晤，努力求同存异

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Le REM traversera un dépotoir de déchets dangereuxFillon engage la lutte pour sa survie politiqueInterdiction d'entrée aux États-Unis : le décret de Trump en cour d'appelLu Chan Khuong tente à nouveau sa chance comme bâtonnièreIsabelle Charest chef de mission à PyeongchangRemontée historique des Patriots et de Tom Brady au Super BowlUne femme battue perd un œil et poursuit son ex-conjoint pour 275 000 $Des universitaires visés par le décret Trump se tournent vers le QuébecUn homme accusé de triple meurtre à Gatineau demande une remise en libertéLa Turquie arrête 750 personnes pour des liens allégués avec l’EI
3 dead in house fire in Brampton, Ont., girl rushed to hospital with serious burns'Citizens should take action': U.S. Border Angel urges supply drops in Canada for asylum seekersHow internet-connected devices can track your data for sale to others'Let's keep them safe and warm here': Minnesota churches offer sanctuary to asylum seekersTrump talks of 'tweaking' NAFTA, not tearing it up, in meeting with Trudeau'This feels very familiar': Canadian scientists rally to support American counterparts fearing Trump clampdownBlizzard sweeps into Newfoundland, shutting down schools, flights, transitRe-nude push for readers: Playboy turns page on 1-year experimentTrump national security adviser Michael Flynn resigns after lying about Russian contact2 dead as plane owned by Mount Royal University crashes west of Calgary